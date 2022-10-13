في الشهر العالمي لسرطان الثدي.. «أمهات مصر» للسيدات: المتابعة المستمرة طوق نجاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، رسالة للأمهات، بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

اتحاد أمهات مصر: الكشف المبكر خير من العلاج

وقالت عبير أحمد، في تصريح صحفي ومنشور عبر صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موجهة حديثها للأمهات: «أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي.. الكشف المبكر خير من العلاج وينقذ حياتك.. المتابعة المستمرة لصحتك طوق نجاة».

وطالبت «عبير» الأمهات، بالمتابعة الدورية والكشف المبكر على أنفسهن، ما يسهل الاكتشاف المبكر للمرض، وسرعه الشفاء، وكذلك تناول الأكل الصحي والمحافظة على الحركة المستمرة وممارسة الرياضة، ما ينعكس على صحتهن.

شهر «أكتوبر الوردي»

الجدير بالذكر أن عُرف هذا الشهر بـ«أكتوبر الوردي»؛ من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك لتجنب الإصابة بهذا المرض، واتخاذ اللون الوردي شعاراً لتلك المبادرة، مع الكثير من الأعمال الخيرية التي تساعد في رفع التوعية بهذا المرض الخطير.