لا غني عنها في المنزل.. 4 توابل تدعم صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نعلم جميعًا أن الخضروات والفواكه تلعب دورًا ضروريًا عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي صحي، لكن، لا يعرف الكثيرون أن هناك العديد منها تساعدك على تدعيم صحة القلب، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من مضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النشطة بيولوجيا في النظام الغذائي، وامتلاكها خصائص طبية أيضًا، مثل كونها مضادة للتخثر، ومضاد لتصلب الشرايين والالتهابات، ونقص سكر الدم.

فيما يلي قائمة ببعض التوابل الشائعة التي يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة القلب، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

- الكركم:

يساعد استهلاك كلاً من الكركم والكركمين، بسبب نشاطهما المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات، في مقاومة العديد من الاضطرابات مثل النوبات القلبية، وأمراض الرئة الالتهابية المزمنة، والتهاب البنكرياس، وأمراض الأمعاء الالتهابية، والأمراض التنكسية العصبية، وتلف الكبد والرئة، وكذلك إصابات العضلات.

- الزنجبيل:

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات، ما يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يضر القلب، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار، إضافة إلى ذلك، تحسين وظائف الكبد، وتقليل ضغط الدم، وكل ذلك له دور في صحة وظائف القلب.

- الفلفل الأسود:

بفضل احتوائه أيضًا على كمية مناسبة من معدن الفاناديوم، ما يعزز استعادة وظائف القلب بعد الإصابة بالنوبة القلبية، كما أنه مضاد للأكسدة ومعزز قوي للالتهابات.

- الكزبرة الجافة:

بذور الكزبرة لها تأثير ملحوظ في نقص شحميات الدم، وخفض الدهون، ما يؤدي إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار، ومستويات الدهون الثلاثية وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

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