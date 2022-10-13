"علمت بخروج زوجها من السجن".. مذيعة تتعرض لصدمة على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعرضت مذيعة بريطانية تدعي "روث دودسورث" لصدمة على الهواء حينما علمت بخروج زوجها السابق من السجن، بعد أن قضى نصف مدة عقوبته بتهمة السلوك القهري.

ووفقًا لصحيفة "metro" وموقع "walesonline"، تحدثت روث، مقدمة برامج الطقس على قناة ITV، البالغة من العمر 46 سنة عن الحياة القاسية التي تحملتها، وتجربتها الخاصة في الزواج.

قالت: "لقد عشت 20 سنة من العنف المنزلي والسيطرة، وحياتي الآن جيدة جدًا وأنا سعيدة جدًا، أستيقظ وأبتسم، بدلاً من الاستيقاظ من البكاء، وهو ما فعلته لسنوات عديدة".

وتابعت: "أنا شددت الأمن في منزلى من خلال أقفال إضافية على الأبواب والنوافذ".

لكنها أضافت في برنامج Good Morning Britain: "ما أريد أن أقوله هو أيضًا، يمكنك فعل ذلك ولكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع بحياة سعيدة بعد ذلك".

واستكملت: "أنا متوتر وقلقة لأنني لا أعرف ما يخبئه المستقبل لي ولعائلتي، الكثير من الناس في هذا الوضع الضبط، بالنسبة لي، لم يكن الأمر عقابًا أو سجنًا، لقد كان حول الخروج من علاقة مسيئة، والخروج حيًة".

وأشارت أيضًا إلى أنها كانت تحاول يوميا إخفاء الجروح والكدمات عن طريق وضع المكياج، إضافة إلى خسارة وزنها بشكل كبير، بسبب حالتها النفسية، وتساقط شعرها بكثرة.

ولكن، على الرغم من الاعتراف بكونها تشعر بالتوتر، فإن روث مصممة على البحث عن الإيجابيات، ولديها رغبة شديدة في استخدام قضيتها لمساعدة الآخرين.

اقرأ أيضا:

"200 مليون جنيه وطيارة خاصة وهدية ألماس".. ما قصة تريند "أغنى شاب في مصر"؟

بخاتم ألماس وطائرة خاصة.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجددا

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟