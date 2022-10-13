كوب كابتشينو بـ35 ألف جنيه في كافيه بالشيخ زايد.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثار الشاب محمود البدري الذي يُطلق على نفسه "أغنى شاب في مصر"، حالة من الجدل مجددًا خلال الساعات الماضية، لكن هذه المرة بعدما نشر صورة له وهو يتناول كوب من "الكابتشينو" بالذهب.

وعلّق على الصور التي نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، قائلًا: "بحب أشرب الكابتشينو بالدهب.. طعم الدهب حلو جربوه".

وتفاعل متابعوه مع الصورة التي نشرها، وجاءت بعض التعليقات ساخرة مثل: "هدخل اسيح غوايش ماما" و"مش لما نلبسه الأول"، ومش لما ندوق الكابتشينو الأول"، وأخرى مستنكرة: "أوفر أوي ومستفز بجد بدل الفشخرة اللي ممكن تجيبك الأرض في ثواني من العين اعمل خير"، وتعليق آخر يقول: "بتظاهر بالنعم الله أعلم هيحصل إيه راعي مشاعر الفقراء".

وقال "البدري" في تصريح لـ"الخليج 365" إن كوب الكابتشينو الذي تناوله في أحد المقاهي الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وهو "كافيه" يقدم جميع أنواع المشروبات العادية والكيك، لكن يمكن إضافة الذهب على كوبك الخاص أو "البان كيك".

وأضاف البدري: "أنا معرفش هما حاطين أد إيه دهب في الكابتشينو والبان كيك.. لكن الدهب في البان كيك كان أقل.. وهي تجربة ممتعة وبجانب إنه طعمه حلو ومسكر.. بنصح الناس إنها تجربه لأنه جميل ومفيد".

وحول سعره فإن كوب الكابتشينو يبلغ 35 ألف جنيه و"البان كيك" بـ8000، فضلًا عن 5100 خدمة و6000 ضريبة، ليصل إجمالي ما دفعه 54100 جنيه، بحسب الفاتورة التي خص بها "أغنى شاب في مصر" الخليج 365.

- خاتم ألماس وطائرة خاصة

لم تكن تلك المرة الأولى التي يثير فيها "البدري" الجدل، قبل شهرين نشر عبر صفحته على "فيسبوك" صورة له رفقة شقيقته "داليا"، على متن طائرة خاصة، وعلّق عليها: "وعشان إنتي زي الملايكة مكنش ينفع تلبسي الخاتم الألماس على الأرض فقررت اطلع ألبسهولك فوق في السما بين النجوم والقمر".

وفسّر البدري لـ"الخليج 365" المغالة في تقديم الهدية بتعلقه لشقيقته وحبه الشديد لها، حتى أنه مرة يلقبها بـ"الأميرة"، وأخرى بـ"الملاك".

ويبلغ سعر الخاتم 12 ألف دولار بما يعادل نحو 227 ألف جنيه، أما الطائرة الخاصة طراز crj200، وهي متوسطة الحجم مخصصة لعمليات الطيران الإقليمية.

- 10 فيز لـ محمد رمضان

قبلها أيضا أعلن عبر صفحته أنه منح 10 فيز مشتريات للنجم "محمد رمضان" و أرسلها إلى منزله بالشيخ زايد، لمساعدته بعد حجز عدد من البنوك على أمواله، إثر حكم قضائي حصل عليه الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته يفيد بأخذ تعويض من " رمضان" بنحو 6 ملايين جنيه.

- فاتورة سحور بـ 16 ألف جنيه

وفي رمضان الماضي أثار الجدل بعدما نشر صورة لفاتورة سحور كلّفت 16 ألف جنيه، خصوصا أن مكونات هذه الوجبة الشعبية بسيطة مثل الفول والطعمية والبيض والجبن.

وكشف البدري الذي يعمل بمجال التسويق الإلكتروني، كواليس السحور الضخم قائلا حينها: "السحور عادي ومفيش حاجة مميزة والرقم ضخم لأنه سحور لـ13 فردا، وكل فرد دفع 1200 جنيه".

وعبر البدري لـ"الخليج 365"، عن استيائه من قيمة الخدمة التي تجاوزت الـ 40% ووصلت لـ5000 جنيه من قيمة الفاتورة، وهو ما دفعه لنشر صورة الفاتورة على إحدى جروبات السوشيال ميديا.

أما عن مكونات السحور، فقال "البدري": عبارة عن فول وطعمية وزبادي وشاي وقهوة، ووصل سعر كوب الشاي 50 جنيها، وفي النهاية جاءت الفاتورة بـ 16 ألف جنيه.

"مش أي حد يركب طيارة خاصة زيي"

يرى البدري نفسه من المحظوظين خصوصا أنه استطاع أن يأكل ساندوتش من الذهب يبلغ سعره 1400 دولار بما يزيد عن 26 ألف جنيه، فضلا عن أنه استطاع أن "يركب" طائرة خاصة، قائلا خلال لقاء له على قناة "أون": "أنا ركبت طيارة خاصة.. فميش حد في مصر بيركب طيارة خاصة دا قليل جدا.. ودايما كنت بقول إن مصر حلوة بس أنتم مركبتوش طيارات خاصة".

من هو؟

ومحمود البدري، المشهور بـ"أغني شاب في مصر"، يبلغ من العمر 26 عاما، وتخرج في كلية طب الأسنان، ثم درس إعلام في إحدى الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه عاش في السعودية لمدة 18 عاما، وبعد انتهاء دراسته في المرحلة الثانوية، قرر أن يعود إلى مصر لدخول إحدى الجامعات، بحسب قوله.

وأضاف أنه حصل على مبلغ 17 ألف جنيه كـ"عيدية" من أقارب والده في ذلك الوقت، فيما أعطاه أهل والدته العيدية بنفس الرقم ولكن بالدولار.

وواصل: "دخلت كلية إعلام بسبب حبي لريهام سعيد، وكنت أحلم بالخروج معها في صغري، وأعمل في مجال التسويق لشركات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

البدري الشهير بـ"أغنى شاب في مصر"، يعمل في تسويق وترويج المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك يوتيوب.

وقدّم إعلانات عدة، منها مطعم يقدم ساندوتش بالذهب، وأيضا إعلان لشركة تعمل في تصنيع أنواع معينة للطائرات، وأيضا إعلان للمتحف الجوي وغيرها.

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