احذر الإفراط في تناول الفلفل الحار.. إليك ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

لا يعتبر كثيرون وجبة الطعام كاملة إلا إذا كان الفلفل الحار أساسي على الطعام، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون له الكثير من الآثار الجانبية إليكم بعضًا منها وفقًا لموقع "thehealthsite".

1- الحموضة

الشطة يمكن أن تتسبب في حرقة المعدة وقرحة المعدة أسوأ، لذلك يجب تجنبها للحد من الإصابة بآلام في جدار المعدة ينتج عنه ارتجاع الحمض فمن الأفضل أن تقلل من تناول الفلفل، وتناول الزبادي والقشدة الحامضة لإزالة مخاطر الفلفل الحار.

2- الاسهال

يتسبب الفلفل الحار في حدوث حالة من تحريك الأمعاء والشعور بحالة من حالات الإسهال ودخول الحمام بشكل سريع.

3- التعرق

تجعلك الشطة تتعرق كثيرا عند تناولها بشكل مستمر على الوجبات الغذائية، إضافة الكثير من الفلفل الحار على طبقك يمكن أن يسبب لك التعرق. يسخن الكابسيسين "المركب النشط الموجود في الفلفل" لذلك يعرق جسمك.

4- تقليل التذوق

عند تناول الشطة بشكل كبير تقليل حساسية التذوق، بالإضافة إلى أن الأطعمة الحارة والتوابل أن تضعف حاسة التذوق

5- تهيج الشفتين

بعد تناول الشطة بكمية كبيرة يحدث تهيج للشفين ينتج عنه تشقق.

6- تهيج العين

إذا لمست عينك عن طريق الخطأ بعد تناول الفلفل الحار ينتج ضرر كبير وحرقة في العين لذلك يجب التوجه للطبيب على الفور.

إذا كنت تعاني من أمراض القلب والسكر وضغط الدم يجب توخي الحذر لعدم الاصابة بتلك الامراض تتلخص فيما يلي:

الأعراض

- التعرق المفرط.

-جفاف الفم والعطش.

- الرغبة في تناول المشروبات الباردة

- الشعور بالحرارة والقلق والعاطفة . -خفقان القلب.

-الانتفاخ والإمساك والبراز اللاذع

-تبول أصفر /داكن للغاية برائحة نفاذة

-جلد جاف

من الأفضل تجنب تناول الفلفل الحار لعدم الإصابة: بالبواسير أو ألم أو نزيف بعد حركة الأمعاء، والحمى والتهاب الحلق والسعال مع البلغم الأصفر، التهاب المسالك البولية

الهبات الساخنة، بالإضافة للإصابة

بطفح جلدي.

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