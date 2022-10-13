ست بـ100 راجل.. «أم أحمد» أول امرأة تحصل على رخصة قيادة جرار زراعي في فلسطين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخرج من منزلها كل صباح، ترتدي وشاحًا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود على الرأس، يرمز لوطنها الفلسطيني، ومن ثم تستقل الجرار الزراعي الخاص بها، حتى تجني ثمار المحصول من الأرض الزراعية، وبيعه إلى التجار، هذا هو حال السيدة الفلسطينية اتحاد عياد، من مدينة «أريحا» التي كسرت الصورة النمطية عن قدرات المرأة ومحدوديتها، حتى حصلت على أول رخصة قيادة جرار زراعي في فلسطين بل في الوطن العربي.

حكاية «أم أحمد» الحاصلة على أول رخصة قيادة جرار

تدور عجلة الجرار الزراعي الذي تقوده السيدة الفلسطينية اتحاد عياد، المعروفة باسم «أم أحمد» بهمة ونشاط، حتى تفوقت على الرجال، تمارس عملها الذي توارثته أبًا عن جد في زراعة الأرض والفلاحة، مع إشراقة شمس كل يوم، ثم تتجه للأرض لتجني المحاصيل، وروت كواليس حصولها على رخصة قيادة جرار زراعي في فلسطين: «درست للتوجيهي، وبعدها تزوجت وقررت أشتغل واعتمد على نفسي، وأصرف على الأولاد وعلى تعليمهم، حتى حصلت على أول رخصة جرار زراعي في الوطن العربي، المرأة شريكًا أساسيًا ولها دورًا فعالًا في المجتمع»، وفق موقع «سكاي نيوز».

منتجات أم أحمد فريدة من نوعها

«معايا رخصة سيارة.. كان ينقصني فقط رخصة جرار زراعي»، بتلك العبارة واصلت السيدة اتحاد عياد، المعروفة باسم «أم أحمد» وسط جيرانها والمحيطين بها، حديثها، إذ تضيف: «الشرطة بتسأل على الرخصة إذا بدي أبعت المحصول على الحسبة، كان بيأثر على المحصول وعلى السعر، بيستنوا محصولي ومنتجاتي في القرية وفي فلسطين كلها، أقوم بإيصال المحصول بنفسي للسوق، وين ما بدي بروح بيه في كل مكان، في الأول الناس كانت بتستغرب، وفي النهاية اتعودوا على الأمر، سهل عليا التنقل والشغل في المزرعة، بزرع صبار الأولفيرا، ومشتقات الحليب، يشتغل معي 10 سيدات».