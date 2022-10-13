ماذا يحدث في جسمك عند تناول الأرز والمكرونة البايتة؟.. استشاري تغذية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

ليومين أو ثلاثة يمكن أن تطهو ربة المنزل الأرز الذي يكفي أسرتها، لتناوله مع الخضروات أو البروتين المختلف، ولكن يجب الحذر عند تناول الأرز البايت، إذ يحتوي على نوع من أخطر أنواع البكتريا التي تتكاثر في الأرز البايت عند عدم تسخينه بشكل صحي أو إعادة تسخينه مرة أخرى، بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

ما هي تلك البكتيريا؟

قال «حلمي» إن هناك نوعًا من البكتيريا بسبب التسسم الغذائي، وتلك البكتيريا معروفة بـ «باسيلس سيريس»، تصيب الشخص عند تناول الأرز «البايت» في حال إعادة تسخينه بشكل غير صحي.

ويتكاثر هذا النوع من البكتيريا في كل مرة يتم فيها إعادة تسخين الأرز، لذلك ينصح بتجهيز كمية مناسبة لتناولها مرة واحدة فقط، دون حاجة إلى تخزينها في الثلاجة، وفي حالة إعادة التسخين، يُسخن كمية قدر الاحتياج وتجنب إعادة التسخين أكثر من مرة وممنوع أكله بدون تسخين.

أعراض الإصابة ببكتيريا «باسيلس سيريس»

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

- آلام شديدة في البطنربنا.

لذلك يفضل طبخ الأكل قدر الاحتياج خاصة الأرز والمكرونة لأن تجهيزها سريع ولا يحتاج لوقت طويل كل يوم عكس المأكولات الأخرى.