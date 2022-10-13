7 نصائح لتجنب إصابة البشرة بالجفاف خلال الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب فصل الشتاء، عادة ما يشعر عدد من الأشخاص انكماش خلايا الجلد خاصةً في الوجه واليدين، ويرجع ذلك إلى الجفاف، وذلك عند عدم شرب كمية كافية من المياه التي تلزمه طوال الليل والنهار.

الدكتور محمود زايد استشاري الجلدية والأمراض التنّاسلية يقول إن تقشر الجلد من الظواهر الجلدية المنتشرة بين الناس، وخصوصًا في الشتاء، وتظهر تلك الأعراض بسبب جفاف الجلد.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن خلايا الجلد تفقد مرونتها ونضارتها الطبيعية بسبب الجفاف، الذي يؤدي لتقشير الجسم، وأيضا السبب لا يرجع فقط للإصابة بالجفاف، ولكن هناك مشاكل أخرى يتعرض لها الشخص، ومن بينها، الالتهابات الفطرية، الصدفية، ووجود التهاب النسيج الخلوي

وقدم استشاري الجلدية، نصائح للحفاظ على الجسم من الجفاف أثناء فصل الشتاء:

- عدم استخدام الصابون بشكل مكثف لأنه يحتوي على مواد كيميائية.

- تجنب غسل الوجه بالماء الساخن.

- استخدام مُستحضرات العناية بالبشرة غير الصحية تؤدي للإصابة بالجفاف.

- وضع واقي للشمس بشكل مستمر يوميا.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي .

- عند غسل الوجه واليدين ينصح بعدم تجفيفهم.

ضرورة شرب الماء بمعدل نحو 6 لتر يوميًا منعًا لتقشيره أو الإصابة بالجفاف.

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