احذر.. أسباب وأعراض ومضاعفات خطر الإصابة بالسكري مع تقدمك في العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري من أكثر الاضطرابات شيوعًا عند كبار السن، إذ يعد السن من عوامل الخطر للإصابة، وأيضا التاريخ العائلي والسمنة وقلة النشاط البدني.

ونظرًا لأنه شائع لدى كبار السن، فمن المهم أن تضع في اعتبارك العلامات والأعراض الشائعة، وفقا لموقع "timesofindia".

الأعراض المبكرة:

العطش الشديد وكثرة التبول وزيادة الشهية وفقدان الوزن:

عادة ما يعاني كبار السن من مرض السكري من النوع الثاني، وهذا ما يسمى أيضًا بمرض السكري عند النضج، وعادة ما يحدث بعد سن 45-50 عاما.

العلاج:

عادة لا يتطلب علاج السكري استخدام الأنسولين ولكنه يعالج بالأدوية عن طريق الفم.

ومع ذلك، قد يكون الأنسولين مطلوبًا في حالات الإصابة الشديدة التي لا يمكن السيطرة عليها لأي سبب من الأسباب.

خطورته مع تقدمك في العمر:

من المهم معرفة أن مرض السكري يسبب الكثير من المضاعفات لدى كبار السن، وتشمل هذه النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية والفشل الكلوي المزمن أو العمى.

لذا، إلى جانب علاج مرض السكري، فإن الفحوصات المنتظمة ضرورية لمراقبة السيطرة عليه وتطور المضاعفات.

وذلك لأنك مع تقدمك في العمر، تكون أكثر عرضة للإصابة بأعراض مرض السكري وفشل الأعضاء، وزيادة مقاومة الأنسولين وضعف وظيفة البنكرياس، ويؤدي ذلك إلى خفض متوسط العمر المتوقع إلى 74 عامًا.

لماذا من الضروري إدارته مع مرور الوقت؟

مع تقدمك في العمر، يسبب مرض السكري عديد من المضاعفات الصحية الخطيرة مثل أمراض الكلى والسكتة الدماغية وأمراض القلب ومشاكل العين وتلف الأعصاب، وقد يؤدي ذلك إلى بتر الأطراف ويسبب السرطان ومرض الزهايمر لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

بعض الخطوات اللازمة للبقاء آمان

- من الضروري إجراء فحص HbA1c بانتظام لمدة 3 أشهر وفحص الجسم بالكامل لمدة 6 أشهر.

- يجب أن يعرف كبار السن الذين يعانون من مرض السكري أيضًا أنه من الأفضل تناول وجباتهم بانتظام.

-جنبًا إلى جنب مع الأدوية، تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي واتباع نظام غذائي خاضع للرقابة أمرًا ضروريًا للتحكم في مستويات السكر في الدم.

- المشي يوميا لمدة 45 دقيقة مفيد.

- يجب اتباع نصائح النظام الغذائي من قبل خبراء التغذية المدربين بدقة.

-يجب أن يعلم كبار السن أن التحكم السليم في مستويات السكر في الدم أمر ضروري لحياة صحية.

اقرأ أيضا:

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟