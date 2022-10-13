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طريقة عمل بيض عيون في دقائق.. «حضريه بطرق مختلفة لأسرتك»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بيض عيون

البيض من أكلات الإفطار والعشاء الشهيرة، إذ يحتوي على بروتين وكمية كبيرة من العناصر الغذائية المهمة، ويمكن تحضيره للأطفال خاصة وقت المدرسة لإمدادهم بالنشاط والحيوية، وفيما يلي، طريقة عمل البيض العيون سادة وبالطماطم، وعلى طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل بيض عيون

4 بيضات كبيرة.

ملعقة كبيرة زبدة، أو سمن.

¼ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- يذاب الزبد على نار متوسطة وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق.

- تكسر كل بيضة في المقلاة دون تقليب.

- رشي الملح والفلفل الأسود والبابريكا على الوجه.

- غطي المقلاة، واتركي البيض على نار هادئة لمدة دقيقتين إلى أربع دقائق، حتى يصل إلى النضج الذي ترغبين به.

- ضعي البيض في طبق التقديم، وقدميه على وجبة الفطور أو العشاء مع الخبز.

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طريقة عمل بيض عيون بالطماطم

4 بيضات

ثمرة طماطم شرائح

2 معلقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

سمن

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طريقة التحضير

- يوضع السمن في مقلاة على نار متوسطة حتى يسخن.

- توضع شرائح الطماطم في السمن، وتقلب على الجانبين.

- يوضع البيض فوق شرائح الطماطم ويترك دون تقليب.

- يُتبل بالملح والفلفل الأسود، ثم يغطى ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق وحتى ينضج.

- يُرفع من على النار، ويوضع في الطبق.

- يرش عليه البقدونس، ويقدم ساخنًا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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