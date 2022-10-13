بـ«العدس».. بريطانية تفرغ إطارات سيارات الدفع الرباعي في مدينتها لحماية البيئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف غريب، فعلته سيدة بريطانية أثار دهشة العديد من المواطنين إلى جانب عددًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك بعد أن نجحت في تخريب وتفريغ عددًا من إطارات السيارات، التي بلغت نحو الـ100 سيارة دفع رباعي.

سبب تخريب السيدة لإطارات السيارات

وحسب ما ذكر موقع «uk.news» البريطاني، أن السيدة «آنا» التي تبلغ من العمر 62 عامًا، هي عضوة وناشطة في إحدى المجموعات الراعية لتغير المناخ وحماية البيئة، التي أوضحت أنها فعلت هذا الأمر لشعورها بالغضب الشديد من سائقي هذه المركبات التي وصفتها بأنها «مدمرة للمناخ».

وقالت الستينية في تصريحاتها الإعلامية، إنها تستهدف سيارات الدفع الرباعي بغرب العاصمة البريطانية لندن، وذلك في أثناء عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، مشيرة إلى أنها فرغت إطارات 16 مركبة في إحدى الأمسيات.

الشعور بالرهبة من سيارات الدفع الرباعي

حالة من الغضب تشعر بها السيدة البريطانية بسبب أصحاب سيارات الدفع الرباعي، حيث ترى أنهم يتسببوا في نشر التلوث البيئي بالهواء الطلق، قائلة: «التلوث الذي تسببه يؤثر علينا جميعًا، إنه يؤثر علي بالتأكيد، كما أنهم يرهبون راكبي الدراجات والمشاة، لقد تركت دراجتي ذات مرة بسبب سيارتي دفع رباعي مرت بالقرب مني».

وتابعت الحقوقية البريطانية تصريحاتها: «لا أريد أن أخالف القانون، إذا كانت هذه السيارات تسبب الكثير من الضرر، فيجب جذب الانتباه إليها».

أما عن طريقة تفريغها لإطارات السيارات، كشفت «آنا» أنها تفرغ إطارات سيارات الدفع الرباعي بوضع العدس في الصمامات، وذلك منذ عدة أسابيع، حيث شجعها أولادها على الأمر.