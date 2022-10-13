هل بذور الشيا تستخدم لتنحيف البطن؟.. طبيبة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل فوائد بذور الشيا تستخدم لتنحيف البطن؟.. سؤال يحير بعض الأشخاص، فهناك من يستخدمونه اعتقادا منهم أنه يعمل على فقدان الوزن وآخرون لزيادة الوزن، وهو ما تجيب عليه الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة بطب القصر العيني، في السطور التالية.

ردت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، على سؤال هل بذور الشيا تستخدم لتنحيف البطن؟، بأن من المستحيل هذا الأمر لأن ما لا يعلمه البعض أن سعراتها الحرارية عالية جدا تقريبا الـ 100 جرام يصل إلى نحو 480 سعر حراري ما يجعلها تعمل على زيادة الوزن.

هل فوائد بذور الشيا تستخدم لتنحيف البطن؟

وأضافت «عاليا» أن يستخدم الكثير من الأشخاص بذور الشيا لزيادة الوزن، وكون سعراتها الحرارية عالية جدا، مؤكدة أنها ليس لا علاقة بتنحيف البطن: «كمان فيها استروجين، فمعظم البنات اللي عندهم مشاكل في مناطق الأنثوية ممكن نديهم بذور الشيا عشان المناطق دي تكبر شوية، فهي بتخن مش بترفع»، بحسب قولها.

فوائد بذور الشيا

- تحتوي على دهون صحية وغنية بالأوميجا.

- بذور الشيا تحتوي على نسبة بروتين عالية نحو 17 جراما في كل 100 جرام، أي أنها مناسبة للأشخاص الرياضية وتساعد على شكل أو هيئة متناسقة للجسم.

- مليئة بالمضادات الأكسدة، ما يجعلها مفيدة جدا للصحة.

- تحتوي بذور الشيا على حديد وكالسيوم ومغانسيوم.

- وذكرت أخصائية التغذية أن بذور الشيا مفيدة جدا للصحة في حال توافرها في النظام الغذائي ويجب اتخاذ الحذر من سعراتها الحرارية: «لو حد هيعمل دايت ممكن ندخلها في الأكل بس مش لازم كميات كبيرة وعشان الجسم يستفاد منها لازم تتنقع في أي سائل عصير أو لبن او زبادي عشان الجسم يمتصها بطريقة صحية».