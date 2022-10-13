«سلمى» فازت ببطولتي الجمهورية وإفريقيا في الشطرنج: «برد الجميل لأهلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح غير مسبوق لأول مرة في تاريخ لعبة الشطرنج، كان من نصيب فتاة تحت سن الـ12 عامًا، إذ حصلت سلمى أحمد على المركز الأول في بطولة الجمهورية للسيدات في لعبة الشطرنج، حتى أصبحت أيقونة لغيرها ومثالًا يقتدى به، لتحقق حلمها التي طالما سعت لتحقيقه، وترد الجميل لوالديها اللذان وفرا لها كُل السُبل حتى تصل لما وصلت عليه، وتفوز ببطولة إفريقيا للشطرنج لعام 2022.

حكاية اللاعبة سلمى احمد..بطلة إفريقيا

لعبت الشابة سلمى أحمد، في كأس مصر للسيدات عام2020، وفي عام 2021 حصلت على المركز الثاني في كأس مصر والدوري العام، ما جعل عازمة على تحقيق مزيدًا من النجاحات، حتى أصبحت بطلة إفريقيا للشطرنج تحت الـ12 عامًا، وفازت بالمركز الأول، وروت والدتها السيدة ولاء عبدالمنعم، كواليس فوز ابنتها خلال حديثها لـ«الوطن»، إذ تقول: «بدأ الاهتمام بتعلم سلمى للعبة الشطرنج في سن الـ9 أعوام، حينما لاحظ المدرب الخاص بها بتفوقها في اللعبة ومن ثم بدأ في تجهيزها كلاعبة محترفة».

تفوق ساحق دون هزيمة

حصلت لاعبة الشطرنج سلمى أحمد، أيضًا على المراكز الأولى تحت الـ12 و14 و18 في البطولات الدولية والودية التي أقيمت داخل مصر، كما حصلت على المركز الثالث تحت الـ18 في بطولة الجمهورية، وتابعت والدتها: «هي الجمهورية سيدات مش سن معين هي مفتوحة من7 سنين لـ 60 عام، اشتركنا عادي وسلمى دخلت وكان تصنيفها على البطولة حسب التقييم الدولي رقم 15، الحمد لله لعبت 9 جولات كسبت البطولة، كسبت 6 ماتشات واتعادلت 3 ماتشات وبقت الاول على البطولة برصيد 7 ونصف نقطة من 9 بدون هزيمة واحدة».

تكريم وفخر

نجاح اللاعبة سلمى أحمد، جعلها تحظى بمكانة كبيرة وسط أسرتها ووسط المحيطين بها، إذ جرى تكريمها من رئيس الاتحاد ومن محافظ الغربية في أثناء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، إذ قالت والدتها: «سلمى أصبحت أصغر بطلة جمهورية سيدات في تاريخ الشطرنج المصري وهي عندها 12 سنة وده محصلش من حد غيرها».