متى يناغي الطفل؟.. استشاري يجيب ويوضح علامات القلق

القاهرة - سمر حسين - ماما

أسئلة متكررة تدور في ذهن الأمهات حديثي الولادة، فور الإنجاب، إذ يبدأن في مراقبة حركات الطفل، ليبقى السؤال الأهم متى يناغي الطفل؟، الذي يتردد في محيط الأمهات والسيدات سواء داخل المنازل أو بيئة العمل، وعبر المجموعات المخصصة للتجمعات النسائية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وخلال الاتصالات والاستفسارات داخل البرامج.

متى يناغي الطفل؟

ويُقدم هُن للسيدات وربات المنازل، إجابة سؤال متى يناغي الطفل؟، من خلال الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إذ يقول: «يبدأ الطفل الرضيع في المناغاة من عمر 3 إلى 4 شهور، من خلال وضوح الرؤية له وتمييز الأصوات تحديدًا صوت الأم، كونها الشخص الذي يلازمه منذ بداية الحمل حتى الولادة، وفور سماع صوتها يبدأ في إصدار ضحكات ومناغاة بشكل تدريجي».

حالات يستدعي فيها الخوف على الطفل

كما أشار الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هن»، عن متى يناغي الطفل؟، إذ قال: «تأخر الأطفال في المناغاة لا يعتبر أمرًا يدعو للقلق من بعض الأمهات، إذ إنه هناك فروقًا فردية بين كل شخص عن الآخر، فيمكن أن تكون الضحكة الأولى للأب أو الأم، إما في الشهر الثالث وأحيانًا يتأخر للشهر الرابع، ومن ثم يبدأ في المناغاة بكلام غير واضح ومفهوم، القلق يمكن أن يثار بعد مرور عامين من عمر الطفل، وحينها يجري التوجه لطبيب مختص».

تكرار كلمة بابا وماما

وعن كيفية بدأ مناغاة الطفل، قال استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: «يصدر الطفل أصواتًا مضحكة، تكرار كلمات بابا وماما، وإصدار بعض الأصوات تعبيرًا على محاولة الكلام والحديث إلى الآخرين، فضلا عن محاولة المناغاة حينما يحاول أحد القيام باللعب واللهو معه».