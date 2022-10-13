هل يساعد النوم على حرق السعرات الحرارية؟.. أخصائية تغذية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل يساعد النوم علي حرق السعرات الحرارية؟.. سؤال يراود تفكير الكثير من الأشخاص، ويحاولون معرفة هل من الممكن أن يعمل النوم على فقدان الوزن، وما يحتاجه الإنسان أيضًا في حال بداية عمل نظام الرجيم، وهو ما تشرحه أخصائية التغذية في السطور التالية.

الدكتور عاليا صلاح أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة بطب القصر العيني، شرحت عبر «هن»، أنه قبل معرفة إجابة سؤال هل يساعد النوم على حرق السعرات الحرارية؟، يجب أن يعلم الشخص أنه عندما يتبع نظام غذائي صحي أو دايت أو رجيم كما يطلق عليه، يجب ضبط 3 أمور: «نوعية الأكل والكمية والهرمونات».

هل يساعد النوم على حرق السعرات الحرارية؟

وذكرت «عاليا» أن المقصود من نوعية الأكل عند محاولة فقدان الوزن، هو تناول أطعمة صحية مع الالتزام بالسعر الحراري الذي يحتاجه الشخص في اليوم بكميات مناسبة لذلك، أما الهرمونات، فيمكن ضبطها جيدًا عبر تنظيم مواعيد الأكل والنوم.

وأضافت أخصائية التغذية: «لما بتنام كويس هرموناتك تتظبط، الكورتيزون الليلي بينزل وهرمون النيتولين بيُفرز بطريقة سليمة وصحية، خاصة لو بتنام في أوضة مفيهاش إضاءة وموبايلات وهرمونات الميلاتونين والنمو بيتم إفرازها بشكل صحي».

وتابعت أن الأشخاص الذين يسهرون يوميًا، تظهر عليهم علامات العجز بشكل مبكر، وأكدت «عاليا» أن النوم يساعد على إنقاص الوزن لأن كل الهرمونات المذكورة سابقًا يتم ضبطها مع السعرات الحرارية.

تعليمات تساعد على حرق الدهون أثناء النوم

وهناك نصائح تساعد على حرق الدهون خلال النوم، وفقًا لموقعي webmd وbuiltlean الأمريكيين.

- تناول الأكلات الخفيفة قبل النوم التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة.

- يفضل ممارسة بعض التمارين الرياضية وتحديدا تدريب القوة.

- ينصح بالنوم في الوقت بين 11 مساء حتى 5 فجرًا، لأنها من الأوقات التي يزيد فيها حرق الدهون.

- العمل على النوم بعدد ساعات كافية يوميا.

- تناول الأكل يكون قبل النوم بنحو 3 ساعات، ولا تذهب إلى النوم في حال كنت تشعر بالجوع لأنه من الممكن أن يتسبب ذلك في تخزين الجسم لما يحتويه من سعرات حرارية.

- يجب العمل على اتباع عادات إيجابية للنوم أي على سبيل المثال النوم في الظلام بدون ضوء، على حرق الدهون في أثناء النوم.