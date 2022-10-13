الامارات | الأردن: توقيف أب فبرك فيديو لطفلته بغرض جمع "اللايكات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات الأمنية في محافظة إربد، شمال الأردن، امس، مواطناً أردنياً استخدم مقطع فيديو مفبركاً لطفلته بقصد جمع المشاهدات و علامات الإعجاب "اللايكات".

وكان والد الطفلة، قام بتصويرها في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر، في لواء الكورة، قبل أن يتم تحديد هويته وجلبه من قبل الأجهزة الأمنية.

ووفق الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية، أمس، انه وبعد التحري وتحديد هوية الشخص والطفلة، فقد تبين بأنّ الطفلة بصحة جيدة، وأن والدتها على قيد الحياة، واعترف والدها بقيامه بتصويرها بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة عليه.