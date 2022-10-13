تعرف على صاحبة أجمل وجه في العالم 2022.. أطاحت بالفلسطينية بيلا حديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3% فقط وكان سيعتبر أنفها مثاليًا تقريبًا، لكنها أيضًا حصدت جائزة أجمل امرأة في العالم هذا العام، وأطاحت بعارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد، وأصبحت الممثلة البريطانية جودي كومر، هي صاحبة أجمل وجه خلال 2022.

تفاصيل اختيار جودي كومر لجائزة أجمل وجه

ووفقا لما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، جرى اختيار الممثلة البريطانية، صاحبة الـ29 عامًا، كصاحبة أجمل وجه خلال العام، بنسبة 94.52% تحت النسبة الذهبية للجمال، ما أطاح بعارضة الأزياء العالمية الشهيرة بيلا حديد من على عرش التتويج.

وتصدرت النجمة البريطانية القائمة بعد رسم خرائط من جراح تجميل محترف؛ إذ أنه جرى حساب الشكل المثالي للوجه، بما في ذلك حجم وموضع الشفاه والأنف والذقن وخط الفك.

وحظت «كومر» بالنسبة المثالية لدرجة كبيرة؛ إذ تعود هذه التقنية إلى العصور القديمة، وقد استخدمت لقياس الكمال البدني أيضًا، وسرعان ما وقع الاختيار عليها لتحظى باللقب في العام الجاري.

أجمل 10 نساء في العالم

وجرى تجميع قائمة العشرة الأوائل من أجمل نساء العالم، من قبل الدكتور جوليان دي سيلفا، جراح التجميل العالمي الذي استخدم رسم الخرائط الرقمية للوجه، لمعرفة مدى التوافق مع النسب المثالية، وجاء ترتيبهم كالآتي:

1- المركز الأول، جودي كومر، بنسبة 94.52%.

2- المركز الثاني، المطربة الأمريكية زيندايا، بنسبة 94.37%.

3- المركز الثالث، عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، بنسبة 94.35%.

4- المركز الرابع، المطربة العالمية بيونسيه، بنسبة 92.44%.

5- المركز الخامس، المطربة الشهيرة أريانا جراندي، بنسبة 91.81%.

6- المركز السادس، المطربة العالمية الشهيرة تايلور سويفت، بنسبة 91.64%.

7- المركز السابع، عارضة الأزياء العالمية جوردان دن، بنسبة 91.39%.

8- المركز الثامن، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، بنسبة 91.28%.

9- المركز التاسع، الممثلة الهندية ديبيكا بادكون، بنسبة 91.22%.

10- المركز العاشر، الممثلة وعارضة الأزياء الكورية هويون جونغ، بنسبة 89.63%.