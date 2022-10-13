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7 عادات خاطئة تفعلها يوميا تسبب زيادة في الوزن.. أبرزها شرب العصائر

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القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات خاطئة تفعلها يوميا تسبب زيادة في الوزن - تعبيرية

الإصابة بالسمنة أمر يؤرق الكثير من الأشخاص، خاصة المعرضين لها بسهولة وشكل كبيرة، لذلك يجب الانتباه إلى أن هناك عادات خاطئة تفعلها يوميًا تسبب زيادة في الوزن دون الشعور بالأمر.

وخلال حديثها لـ«هن»، قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، إنه بالفعل هناك عادات خاطئة تفعلها يوميا تسبب زيادة في الوزن، يجب التعرف عليها جيدًا، لتجنب الإصابة بالسمنة.

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عادات خاطئة تفعلها يوميا تسبب زيادة في الوزن

ومن أبرز العادات الخاطئة التي يتم فعلها يوميا وتسبب زيادة في الوزن، الآتي، وفقا لحديث مروة شعير:

1- عدم تناول وجبة الفطار، وهو ما يسبب زيادة الشعور بالشهية، ويحدث شراهة للشخص عند تناول الطعام، خاصة الميل لأكل الكربوهيدرات والسكريات.

2- إهمال الانتظام في تناول الوجبات اليومية، ما يسبب الشعور بالجوع.

3- تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل.

4- إضافة المبيضات إلى عناصر الكافيين كالقهوة والنسكافيه.

5- تناول كميات كبيرة من العصائر، حتى وإن تم إضافة السكر الدايت إليها.

6- تناول المخبوزات والمعجنات.

7- أكل المواد الغذائية عالية الأملاح، كالمخللات والجبن، وغيرهم من العناصر الأخرى.

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نصائح لتفادي زيادة الوزن 

أما لتجنب زيادة الوزن بصورة ملحوظة، وجهت خبيرة التغذية عدة نصائح كالتالي: 

- الحرص على تناول وجبة الإفطار، خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

- شرب كميات كبيرة من المياه.

- تناول الخضروات والفاكهة الطازجة بدلًا من العصائر.

- تنظيم عملية النوم في المساء، بعدد من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

- ممارسة بشكل منتظم.

- تناول 5 وجبات يومية تحتوي على عناصر صحية خفيفة ما بين الخضروات والفاكهة.

- تجنب أكل الوجبات السريعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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