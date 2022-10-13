الامارات | باسل خياط الأعلى أجراً بين الفنانين السوريين .. فكم تقاضى مقابل "ألف ليلة وليلة" ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الممثل السوري باسل خياط الأعلى أجراً بين الفنانين السوريين بعدما وافق على تجسيد دور البطولة في مسلسل "الثمن"، وهو النسخة العربية من مسلسل "وبيقى الحب"، الذي عرف أيضاً باسم "ألف ليلة وليلة".

ويخوض خياط البطولة إلى جانب الممثلين رزان جمال ونيكولا معوض وسارة أبي كنعان ورفيق علي أحمد وصباح الجزائري ورندة كعدي، وحصل باسل على مبلغ مليون دولار لتجسيد دور الممثل التركي خالد أرغنش.

أما قصة المسلسل فتدور حول أرملة شابة فقدت زوجها الشاب في حادث سير، تاركاً وراءه طفلاً لا يعترف به أهل والده الاثرياء، لأنه تزوج من دون موافقتهم، ويصاب هذا الطفل بمرض اللوكيميا (سرطان الدم)، وتعجز إمكانات شهرزاد عن تغطية الكلفة الباهظة للعملية، فتقترض بعض المال من صديقتها وأحد أصدقائها، ولكن يتبقى 150 ألف دولار، علماً أنها وجدت متبرعة، فتذهب إلى جد ابنها، ولكنه يرفض الاعتراف بحفيده أو اعطاءها المال، فتضطر الام إلى طلب المال من صاحب شركة الإنشاءات التي تعمل فيها حديثاً، والذي كان ناقماً على النساء، علماً أنها لم تخبره بعملية ابنها، لأن قانون الشركة لا يقبل بالمهندسات المتزوجات، وتتطور أحداث المسلسل، قبل أن تنشأ قصة حب بين البطلين.