ماذا يحدث في جسمك عند شعورك بالقشعريرة؟.. 3 أسباب وراء هذا الإحساس

القاهرة - سمر حسين - صحة

القشعريرة هي شعور مفاجئ يشبه البرد، وتحدث أحيانًا بسببه أو بسبب الخوف المفاجئ، وعندما يصاب الشخص بها يقف شعر الجسم كله أو في منطقة معينة مثل خلف الرقبة أو اليدين أو الرجلين، وفيما يلي، ماذا يحدث في الجسم عند الشعور بالقشعريرة وأسبابها، بحسب ما أوضحه دكتور أحمد سعد، وموقعي «مايو كلينك» و«هيلث لاين».

ما هي القشعريرة؟

القشعريرة هي شعور مفاجئ يمكن أن يحس به الشخص في الجسم كله، ويتسبب في انقباض العضلات المرتبطة ببصيلات الشعر، ويحدث نتيجة تبخر العرق بعد تجمعه على الجلد، فينتج شعور مفاجئ بالبرودة.

ماذا يحدث في الجسم عند الشعور بالقشعريرة؟

القشعريرة هي رد فعل يقوم به الجسم للحفاظ على الحرارة ولها العديد من الأسباب، شعور الحب هو واحدًا من أسباب القشعريرة، وكذلك الخوف والقلق.

ولها أسباب طبية أيضًا، إذ يمكن أن تحدث بسبب مشكلات صحية أو اضطرابات أو الإصابة بعدوى في الغدة الدرقية، ويحدث في الجسم عددًا من التغيرات عندما يتعرض للقشعريرة نتيجة أي من المثيرات السابقة.

في البداية نتقبض العضلات المرتبطة ببصيلات الشعر، وبعد ذلك تتسع مسامات الجلد، فينتصب الشعر الدقيق الخارج من المسامات من مناطق مختلفة من الجسم، وينفتح الجلد المحيط بتلك الشعيرات بشدة، وتعد الرجفة أو الخفقان كذلك من أعراض القشعريرة، وغالبًا ما تنتهي في خلال عدة ثواني فقط.