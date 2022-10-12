الفرق بين الحمل الكاذب والطبيعي.. استشاري نساء: الأعراض واحدة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الفرق بين الحمل الكاذب والحمل الطبيعي، سؤال يشغل بال كل امرأة سعيًا لمعرفة، هل ما تشعر به هو أحد أعراض الحمل الطبيعي أم هو من أعراض الحمل الكاذب، وهو ما أوضحه أستاذ النساء والتوليد بقصر العيني، الدكتور حسام الشنوفي لـ«هن»، فالحمل الطبيعي يكون نتجة لتخصيب البويضه، ينتج عنها انقطاع الطمث عن المرأة، ويحدث تغيرات في جسدها وبعض الأعراض مثل الشعور بألم وتشنجات في أسفل البطن أو الشعور بالغثيان.

وقال إن الحمل الكاذب يكون مصاحب بأعراض الحمل الطبيعي، لكنها تكون غير حقيقه ناتجه من العقل اللاواعي للمرأة، وذلك لتعرضها لضغط نفسي بتمنيها للخلفة، ويكون الحمل الكاذب من الأشياء نادرة الحدوث.

الفرق بين الحمل الكاذب والحمل العنقودي

الفرق بين الحمل الكاذب والعنقودي كبير، وذلك حسب قول الشنوفي، فالحمل الكاذب تكون أعراضه مثل الحمل الطبيعي لكن بدون وجود جنين داخل الرحم، لكن الحمل العنقودي يكون حقيقيًا، لكن يكون هناك مشكلة في تكوين الجنين، فيكون عبارة عن حويصلات مكونة من مشيمه الأم، وتحتاج ساعتها إلى إجهاضه.

هل الحمل الكاذب يظهر في اختبار الحمل؟

لا يظهر الحمل الكاذب في اختبار الحمل، وتكون النتيجة سلبيه، يوجد هناك غدد تنتج من المخ تتحكم في وقت الطمث، وتكون على حسب الحالة النفسية للمرأة التي تمر بها المرأة.

أنواع الحمل الكاذب

تتعدد أنواع الحمل الكاذب في أعراضه، فتكون مثل الشعور المرأة الحامل والتي تكون حسب ما نشر في موقع «WebDM» عبارة عن:

انقطاع الطمث.

انتفاخ البطن.

الشعور بحركة الجنين.

الشعور بالغثيان.

انفتاح الشهية.

هل الحمل الكاذب يظهر في السونار

كما أوضح موقع «WebDM» أن الحمل الكاذب لا يظهر عند فحصها بالسونار، لأنه سوف لا يكون هناك أي وجود لجنين داخل الرحم سواء كانت نبضات أو رؤية الجنين، لأن الحمل الكاذب يجعل هرمونات المرأة مثل الحامل.