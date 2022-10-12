"إكسير الشباب".. فاكهة شهيرة ورخيصة تفيد القلب وتقوى المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الجوافة فاكهة مغذية رخيصة ذات نكهة طيبة، سهلة الهضم قليلة السعرات الحرارية وتفيد في خفض الوزن، إذ تحتوى على 85% ماء ، و1% بروتين لتجديد الخلايا وترميم الأنسجة التالفة، و3% كربوهيدرات لإنتاج الطاقة، فضلًا عن أنها غنية بمعدن الفسفور والحديد والكالسيوم والماغنيسيوم.

وهي تتربع على عرش الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين "سي" و"أ"، والليكوبين، وباقة من المركبات الفينولية التي تعزز المناعة وتقى من أمراض العصر والشيخوخة المبكرة، وذلك فقاً لما ذكره الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ"الخليج 365".

بدران أكد أيضا أن الجوافة غنية بفيتامين سى، والجوافة الخضراء أغنى بفيتامين سى أكثر من البيضاء والصفراء، توفر 228 مجم فيتامين سى لكل مائة جرام مقارنة ب 40 مجم فى الليمون، فيتامين سى يرفع المناعة، ويقى من السرطان.

وتحتوي الجوافة على نسبة سكر ضئيلة ، وتساعد على خفض ضغط الدم العالي ، وتخفض الكولسترول الضار، وتقوى القلب وتنشط الدورة الدموية .

أيضا الجوافة قليلة الصوديوم. ارتفاع كمية الصوديوم في الجسم يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

والبوتاسيوم موجود فى الجوافة، وهو ضروري لصحة القلب والحد من حصوات الكلى، والسكتة الدماغية.

البوتاسيوم مهم لانقباض القلب وتنظيم ضغط الدم ونبضات القلب، وانقباض العضلات، ويساهم في توزيع وتنظيم السوائل في الجسم واستقرار الماء داخل الدم والأنسجة، وينظم اتزان التفاعلات الحمضية والقلوية داخل الدم ويحد من الحموضة الناشئة عن استهلاك اللحوم.

البوتاسيوم مهم أيضا للتمثيل الغذائى للاستفادة المثلى من الغذاء وتوليد الطاقة وهو مهدئ هام للأعصاب، يساعد فى بناء البروتينات والنشويات ، وهو هام جدا للنمو.

شاى ورق الجوافة

غني بمضادات الأكسدة، يفيد مرضى الجهاز التنفسى خاصة مع نزلات البرد وأزمات الحساسية الصدرية والسعال، إذ يخرج البلغم، ويخفف احتقان الجهاز التنفسي، ويرفع المناعة المخاطية، ويعمل كمضاد حيوى طبيعي، مضاد للفطريات.

شاى ورق الجوافة الطازج غني بالكيراتين، وهو مضاد قوى للأكسدة، ويعتبر مضاد طبيعى للحساسية والهيستامين.

والجوافة غنية بالألياف الغذائية خاصة ألياف البيكتين المهمة لسلامة القلب ،وتشكل شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة والسكر بعد الأكل وتمنع الإمساك وتفيد مرضى السكر، وتزيد من فعالية هرمون الإنسولين، وتمنع الحساسيات، وتنشط الجهاز المناعى وتقى من السرطانات، وتستخدم كدواء يمنع التصاق الميكروبات بالأمعاء ، لرفع المناعة.

الجوافة بها مادة الليكوبين أقوى مضادات الأكسدة، وهو يفيد القلب ويقوى المناعة ويعتبر إكسير الشباب.

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