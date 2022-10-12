بإطلالات أنيقة.. هيفاء وهبي تتألق رفقة فردوس عبد الحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة البنانية هيفاء وهبي رفقة الفنانة فردوس عبد الحميد عدة صور، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام ".

وأطلت هيفاء بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بليزر باللون الأسود، ونسقت أسفله توب باللون الأبيض، وبنطلون أسود.

واعتمدت مكياج بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الرصاصي، وحذاء باللونين الأسود والأحمر.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، إضافة إلى ساعة يد.

بينما ارتدت الفنانة فردوس عبد الحميد قميص من خامة "الكاروهات"، باللونين الأحمر والأسود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

ونسق مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.