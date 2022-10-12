إذا شعرت بهذا العرض فأنت مصاب بجرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين ضيف الله

في الأعوام الأخيرة كثرت الإصابة بمرض جرثومة المعدة، حيث يجهل العديد أسبابها وأعراضها، وهو ما نستعرضه وفقًا لما ذكره دكتور عاطف السلاموني استشاري الجهاز الهضمي والكبد عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

جرثومة المعدة:

هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة.

الأسباب:

تنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو من خلال الاتصال بلعاب الشخص المصاب مثل: مشاركة الطعام أو الأواني مع شخص مصاب أو التقبيل.

الأعراض:

_ غثيان، قيء، وشعور بالانتفاخ.

_ التجشؤ المفرط.

_ حرقة في المعدة وألم في البطن.

_ نقص الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

_ تغير في لون البراز.

المضاعفات:

_ الإصابة بقرح المعدة والأثنى عشر.

_ في نسبة قليلة من الحالات قد تصل إلى سرطان المعدة.

وقد تتشابه بعض أعراض جرثومة المعدة مع حالات التهاب المعدة أو القرحة المزمنة غير المستجيبة للعلاج المناسب، لذلك لا يمكن الجزم بوجودها إلا بعد عمل تحاليل وفحوصات معينة وخاصة، ولا يمكن التأكد من وجودها بتحليل الدم فقط حيث يمكن أن تتواجد أجسام مضادة لفترة طويلة حتى بعد الشفاء.

اقرأ أيضا..

طقس غير مستقر وأمطار.. نلبس صيفي ولا شتوي هذه الأيام؟

10 نصائح للتعامل مع الاحتراق النفسي الدراسي

قد يسبب 5 مخاطر صحية.. طبيب يحذر من نوع ساندوتشات شهير للأطفال

متى تكون رائحة الجسم الكريهة علامة على مرض خطير؟

خطأ شائع يدمر العلاقة بين الزوجين.. خبيرة تحذر