خبيرة تغذية تكشف عن حالات لا تشرب فيها الماء أبدا: قد تسبب الوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول المياه بكميات مختلفة واحدًا من العمليات الحيوية الأساسية التي يحتاج لها الجسم بشكل يومي، لكن على الرغم من أهمية الأمر، إلا أنه هناك حالات لا تشرب فيها الماء أبدًا، وذلك حتى لا يتعرض الجسم لأي أزمات أو صدمات صحية، قد تؤدي إلى الشعور بضيق في التنفس، أو الوفاة في بعض الأحيان إذا لم يتم التعامل مع المشكلة بصورة صحيحة.

وأوضحت الدكتورة إيمان أشرف، خبيرة التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هن»، أنه هناك بعض الحالات التي يجب التنويه خلالها للشخص بألا تشرب فيها الماء أبدًا، وهي ما نستعرضها في السطور الآتية.

حالات لا تشرب فيها الماء أبدًا

ووفق خبيرة التغذية العلاجية، تتضمن الحالات التي لا يجب على الإنسان شرب فيها الماء أبدًا، كل من:

1- تناول الماء بكميات أثناء تناول الطعام، لأنها تقلل من حموضة المعدة، ما يقلل كمن كفاءة عملية الهضم، ويؤدي إلى عسر الهضم.

2- بعد القيام بمجهود كبيرة، أو ممارسة تمارين رياضية شاقة، وذلك لأن القلب في هذه اللحظات يكن في حاجة للراحة، ومع شرب الماء مباشرة قد تزداد ضرباته، وهو ما يسبب الشعور بالتعب، ويزيد من فرص الاحساس بالدوخة والصداع.

حالات لا ينصح بشرب الماء البارد خلالها

كما نصحت استشاري التغذية العلاجية، بتجنب تناول الماء البارد والمثلج في بعض الحالات الأخرى، والتي قد تؤدي إلى تعرض الشخص خاصة الصغار للوفاة، في حال عدم التعامل معها بصورة سريعة.

وتشمل هذه الحالات:

1- تناول الماء البارد عقب الاستيقاظ مباشرة على معدة فارغة، أو في حالة الصيام ومن ثم شربها وقت الإفطار، لأنها تساهم في حدوث تقلصات بالمعدة، وأيضًا عسر الهضم.

2- تناول الماء المثلج بعد القيام بمجهود شاق، خاصة للصغار، لأنه يؤثر على عضلة القلب، وقد يحدث مشاكل في عملية التنفس، أو الوفاة خاصة الصغار.

3- تناول الماء البارد بعد الوجبات يزيد من الشعور بالإمساك.