طريقة عمل خيار مخلل صحي في البيت.. «هتحضريه بسرعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الخيار المخلل من فواتح الشهية على السفرة، ولكن وضع كميات كبيرة من الملح في الخيار يمكن أن يجعله غير صحي للأكل، ونقدم فيما يلي، طريقة عمل الخيار المخلل في البيت بطريقة صحية بدون ملح وبسهولة وسرعة على طريقة نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الخيار المخلل الصحي

كيلو ونصف خيار صغير مقطع شرائح

‏لتر خل أبيض‏

3 أكواب ماء‏

¼ كوب شبت مفروم ناعم‏

200 جرام بصل مفروم ناعم

9 فص ثوم صحيح مقشر‏

2 ملعقة كبيرة بذور مستردة

ملعقة كبيرة فلفل أسود صحيح‏

ملعقة كبيرة سكر‏

2 ملعقة صغيرة ونصف فلفل أحمر حار

طريقة التحضير

- يوضع الخل والماء والسكر في قدر على درجة حرارة متوسطة.

- تُقلب المكونات حتى يذوب السكر ويُترك المزيج على النار حتى ‏الغليان.‏‏‏

- توزع كميات متساوية من الشبت والثوم والبصل ‏والفلفل الأحمر الحار وبذور المستردة والفلفل الأسود والخيار.‏‏‏

- عندما يغلي الخل، يوضع على الخيار، واحرصي على ترك ‏مسافة 2 سم من الفراغ في منطقة الغطاء.‏‏‏

- تغلق الأواني بإحكام ويُترك الخيار ليبرد على حرارة الغرفة.‏‏‏

- عندما تبرد الأواني ندخلها إلى الثلاجة واحتفظي بها لأسبوع قبل ‏الإستهلاك.‏‏‏

- احتفظي بالمخلل لـ8 أسابيع في الثلاجة، وقدميه إلى جانب الأطباق ‏الرئيسية أو داخل الساندويشات.‏