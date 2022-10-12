متى ينقلب الطفل الرضيع؟.. طبيبة توضح علامات تأخر النمو

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتساءل الكثير من الأهالي عن متى ينقلب الطفل الرضيع سواء على بطنه أو ظهره أو يتحكم في رأسه؟، للاطمئنان على صحة الأبناء وأنهم لا يعانون من مشاكل في مراحل النمو، وهو ما نشرحه في السطور التالية بالتفاصيل.

ترصد «هن»، متى ينقلب الطفل؟ وما المرجح عليه فعله من سن 4 إلى 6 أشهر، وذلك وفقا للدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة.

متى ينقلب الطفل؟

وأجابت «المهدي»، على تساؤل متى ينقلب الطفل، خلال حديثها لـ«هن»، قائلة: إن هذا الأمر يبدأ من شهرين لثلاثة أشهر، ويمكنه أن يختلف من طفل للثاني كالتالي:

- ومن ثم يبدأ الطفل منذ سن 6 إلى 4 أشهر ينقلب على بطنه ويتدحرج، ومع مرور الوقت يكتسب الرضيع قوة عضلية ما يجعله يمكنه أن يتحكم أفضل في حركة رأسه.

- وفي هذه الشهور يمكن يهتز ذراع الرضيع ويمكن رفع رأسه عندما ينام ووجه متجه للأسفل.

- ومن الممكن أن يحاول الطفل دفع نفسه إلى الأعلى أو محاولة تحميل وزنه على الرجل.

- هناك بعض الأطفال الذي يمكنهم الجلوس بأنفسهم عند وضعهم بشكل مستقيم في عمر الـ6 أشهر.

- يمكن عمل بعض الحركات باليد من خلال مسك يدك أو حمل شيء «طري».

- ويلاحظ الأهل أن الطفل بدأ الحصول على أي شيء أمامه وسحبه اتجاه فمه.

- يبدأ الطفل في هذه الفترة التمييز بين درجات الألوان الخفيفة مثل الأحمر والأصفر والأزرق.

متى ينقلب الطفل على بطنه

- ينقلب الطفل على بطنه بداية من الشهر 4 أو الـ6 ويتدحرج على السرير.

علامات تدل على تأخر النمو

الشهر الثاني

- لا يمكنه رفع رأسه خلال النوم.

- لا يمكنه لف جسده قليلا في حال كان مستلقيًا على ظهره.

- إذا لم يبدأ الرضيع بالابتسامة لأمه.

الشهر الثالث

- إذا وجدت الرضيع لا يتواصل مع من يلاعبه.

- وإذا لاحظت أنه لا يلتفت نحو الصوت والضوء.

- لا يمكنه رفع رأسه أو التحكم بها.

الشهر الرابع

- إذا لم يقبل على وضع الأشياء في فمه.

- لا يمكنه التحكم بحركة الرأس.

الشهرين الخامس والسادس

- لا يمكنه التحرك خلال النوم.

- ليس لديه القدرة ثني رقبته.

- لا يتمكن من الجلوس حتى بمساعدته بالوسائد.

- عندما لا يتقلب أو يتدحرج على السرير.

بين الشهر السابع إلى التاسع

- عندما لا يتحكم الرضيع في رأسه وثباتها.

- في حال ليس لديه القدرة على التحكم في وضعية الجلوس.

- إذا لم يبدأ الزحف أو الحبو.