بعد تناول طبق الكشري.. كيف تتخلص من الانتفاخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكشري وجبة مصرية من أشهر الأكلات الشعبية بها عناصر متكاملة، تتكون من الأرز والمكرونة والعدس الأسود والبصل المقلي والصلصة.

وهي وجبة عالية السعرات الحرارية تسبب بعض الضرر بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، وهنا نستعرض طرق التخلص منه، وفقا لما ذكرته دكتور نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية لـ"الخليج 365".

- يجب تناول بعض أنواع الخضروات مع الوجبة مثل: الجزر والخيار والجرجير، بالإضافة لتناول الفاكهة بعد الكشري، مثل الموز والشمام والتوت والكيوي.

ونصحت استشاري التغذية بشرب الشاي الأخضر للتخلص من الانتفاخ بعد تناول هذه الوجبة، وأيضا يمكن تناول كوب من الشاي بالليمون، وعصير ليمون بالنعناع محلى بالعسل، إذ يساعد على سرعة تجاوز الشعور بعسر الهضم.

وأوضح أنه على الشخص المصاب بالقولون العصبي تناول الأدوية الخاصة به بعد استشارة الطبيب المختص، منعا لحدوث الإصابة، ويستحسن عدم الإقبال تناول الكشري بشكل كثير.

نصائح بعد وجبة الكشري:

- المشي نحو ساعة بعد تناول الطعام.

- ممارسة الرياضة التى تساعد على ارتخاء الأعصاب مثل اليوجا.

- شرب كمية كافية من الماء تقي من الإصابة بالانتفاخ.

- تناول كوب من الزبادي.

- تناول وجبة خفيفة إذا شعرت بالجوع بعد فترة.

اقرأ أيضا..

طقس غير مستقر وأمطار.. نلبس صيفي ولا شتوي هذه الأيام؟

10 نصائح للتعامل مع الاحتراق النفسي الدراسي

قد يسبب 5 مخاطر صحية.. طبيب يحذر من نوع ساندوتشات شهير للأطفال

متى تكون رائحة الجسم الكريهة علامة على مرض خطير؟

خطأ شائع يدمر العلاقة بين الزوجين.. خبيرة تحذر