عطر برائحة «الشعر المحترق» لـ إيلون ماسك في الأسواق العالمية.. سعره آلاف الجنيهات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

هل تخيلت يومًا أنك سترغب في التعطر برائحة الكيراتين المحروق، سؤال قد تأتي إجابته بالطبع لا من قبل العديد من الأشخاص، لكن هو ما أثبت نقيضه الملياردير العالمي إيلون ماسك، بعد أن أطلق عطرًا جديدًا حمل اسم «الشعر المحترق» أو «Burnt Hair».

مبيعات ضخمة للعطر الجديد

ووفق ما عرض موقع theverge الأمريكي العالمي، حقق العطر الذي أطلقه الملياردير إيلون ماسك ويحمل اسم «الشعر المحترق» والذي يحمل الرائحة ذاتها أيضا مبيعات ضخمة، وذلك من خلال بيع 10 آلاف زجاجة بقيمة مليون دولار في غضون ساعات قليلة فقط.

وفيما بعد غيّر «إيلون ماسك» معلوماته التعريفية على صفحته الرسمية بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، واصفا نفسه بـ«بائع عطور» وغرد قائلا: «مع تمتعي بالمكانة التي أحظى بها الآن، كان اقتحام مجال صناعة العطور أمرًا لا مفر منه، لا أعلم لماذا قاومت هذا الأمر لفترة طويلة».

تفاصيل إطلاق العطر الغريب

وكشف «إيلون ماسك»، أن ثمن الزجاجة الواحدة من العطر 100 دولار، أي ما يعادل 2000 جنيه مصري، حيث أنه من المقرر أن تبدأ عمليات الشحن الجديدة لزجاجات العطر في الأشهر الأولى من عام 2023.

ويعد عطر أيلون ماسك الجديد هو أحدث ابتكارات عالم العطور، والذي أثار انجذاب العديد من متابعيه من مختلف أنحاء العالم، وذلك لغرابة المنتج ومحاولة التعرف على رائحته.