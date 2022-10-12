كل ما تريدين معرفته عن التقشير البارد للوجه.. «يعالج حب الشباب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

التقشير البارد من التقنيات الجديدة في عالم التجميل التي تزيل أول طبقة رقيقة من الجلد لتتخلصي منها بشكل نهائي، وهي الطبقة التي تحمل التصبغات السطحية والبقع وبعض من آثار الحبوب، ويعتبر التقشير واحدًا من الطرق الآمنة للتخلص من مشكلات البشرة بشكل سريع، وفيما يلي كل ما تريدين معرفته عن التقشير البارد للوجه، بحسب موقع مايو كلينك الطبي المتخلصص، وتصريحات الدكتورة نيفين الهادي، خبيرة التجميل، في أحد البرامج التليفزيونية.

ما هو التقشير البارد للوجه

تقشير الجلد البارد هو عملية غير جراحية تزيل الخلايا الميتة وتقشر الطبقة العليا من الجلد وتحفز إنتاج خلايا جديدة، غالبًا ما تستخدم لعلاج التصبغ وحب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

ويُنصح بالتقشير البارد للوجه لجميع أنواع البشرة، خاصةً لأولئك الذين يرغبون في تقليل التجاعيد والبقع العمرية، يمكن استخدامه كعلاج للعناية بالبشرة ومضاد للشيخوخة لتحسين الخطوط الدقيقة والأصباغ.

وأصبح التقشير البارد أكثر شيوعًا هذه الأيام، نظرًا لفعاليته في تقليل التجاعيد وندبات حب الشباب وعلامات التصبغ.

كيفية التقشير البارد للوجه في المنزل

التقشير البارد للجلد رائع لإزالة خلايا الجلد الميتة وإظهار بشرة أكثر نعومة وإشراقًا، كما أنه تساعد في إزالة الطبقة العليا من بشرتك، حيث توجد معظم الأوساخ وبقايا الزيت.

لا يفضل عمل تقشير بارد للوجه في البيت لأنه يستخدم فيه مواد كيميائية يمكن أن تضر بالبشرة في حالة استخدامه بنسب متفاوتة، وبفضل الذهاب للطبيب المختص، ومن فوائده ما يلي:

شد الجلد.

تقليل الخطوط الدقيقة.

تقليل أضرار أشعة الشمس.

تصغير المسام.

تحسين نسيج الجلد.

تنعيم ندبات حب الشباب.

تقليل التجاعيد وخطوط الابتسامة.

تقليل البقع العمرية.

أضرار التقشير البارد للوجه

الشعور بالحكة في الوجه.

الشعور بألم في الوجه.

تقشير الوجه قد يلزم المريض من عدم الخروج من المنزل.

لا يصلح للأشخاص الأقل من 12 عامًا.

يجب تجنب التعرض لمصادر الحرارة مثل اللهب وضوء الشمس مع استخدام التقشير البارد.

يفضل تجنب التقشير البارد في السيدات المرضعات أو في أثناء فترة الحمل.

حدوث احمرار شديد للوجه.

الشعور بألم ولسعة في الوجه.

قد يحدث التهاب في بعض الأشخاص أصحاب البشرة الحساسة جدا لمواد التقشير البارد.

قد تشعر السيدة بشد في جلد الوجه خاصة في الأيام الأولى بعد إجراء التقشير البارد.