نصائح لتجنب تكتلات بعد شد الوجه بالخيوط.. «توقفي عن وضع مساحيق التجميل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث العديد من السيدات عن أسباب حدوث تكتلات بعد شد الوجه بالخيوط، خاصة أنها اصبحت واحدة من العمليات التجميلية غير الجراحية، إذ تتم في فترة زمنية وجيزة للغاية، ويمكن ممارسة الحياة الطبيعية عقب الخضوع لها مباشرة بأريحية شديدة، إلا أن البعض قد يخشى نتائجها.

ما هو شد الوجه بالخيوط؟

بحسب ما ذكرته الدكتورة صباح الأشموني، أستاذ الجلدية والتجميل، في تصريحات تلفزيونية سابقة، فإن شد الوجه بالخيوط، واحدة من تقنيات شد الوجه بدون جراحة التي تجري تحت تأثير مخدر موضعي ويستغرق إجراؤها ساعة: «بنستخدم تخدير موضعي وبنحدد بقلم، ونبدأ ندخل الخيط في الإبرة وأغرز الإبرة للنهاية، وبعدين أسحبها بعد تثبيت الخيط».

أنواع خيوط شد الوجه

- الخيوط الذهبية

أشهر أنواع خيوط شد الوجه وأفضلها، والأغلى.

- خيوط البولي بروبلين

خيوط آمنة، وغير قابلة للامتصاص السريع.

- خيوط الأبتوس

خيوط آمنة وفعالة للغاية وسعرها مقبول.

- الخيوط المعقودة

خيوط رفيعة جداً وتستخدم لذوات البشرة الحساسة.

- خيوط الكوج

خيوط رفيعة جداً، لها أسنان صغيرة جداً لتتشابك في الأماكن المطلوب شدها.

- خيوط المونو

أكثر أنواع خيوط الوجه انتشاراً، وتناسب جميع أنواع البشرة

طريقة النوم بعد شد الوجه بالخيوط

تعد طريقة النوم بعد شد الوجه بالخيوط الأكثر شيوعًا، هي النوم على الظهر مع رفع الرأس، وعدم النوم على الجنبين حتى لا يزيد من الإحمرار أو التكتلات، كما أنه يمنع تجمع السوائل فيه.

تكتلات بعد شد الوجه بالخيوط

من ممكن أن تظهر تكتلات بعد شد الوجه بالخيوط، بعد الخضوع لعملية شد الوجه، بسبب تضخم الجلد، أو تجمع السوائل تحته، أو حدوث التهاب في منطقة العملية، إذ يظهر بعض الإحمرار وبعض التورمات في أماكن الحقن وفي مناطق دخول وخروج الخيط، ما يتطلب تناول مسكن للألم ومضادات حيوية، وفقًا لوصف الطبيب.

تعليمات بعد شد الوجه بالخيوط

إليكِ تعليمات بعد شد الوجه بالخيوط، عليكِ اتباعها على النحو التالي:

- التوقف عن وضع مساحيق التجميل على الوجه لمدة 72 ساعة بعد العملية.

- تناول بعض الفيتامينات لتحفيز الدورة الدموية.

- الخضوع لكمادات الثلج

- تجنب التدليك بشدة.