كيفية التعامل مع طفلك في المذاكرة وعمل الواجبات.. «علشان يعتمد على نفسه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة الجلوس بجوار أبنائهن طوال الوقت لعمل واجب المدرسة، لأن بدون فعل ذلك، لن يقوم بمهامه اليومية، وتحاولن البحث عن طرق حتى يعتمد الطفل على نفسه.

وشرحت هايدي المصري مدربة تربوية وخبيرة نفسية عبر «هن»، أن الكثير من الأمهات تعاني من هذه المشكلة، وهو ما يمثل جهدًا كبيرًا عليهن، ويستنزف الكثير من طاقتهن، خاصة مع ضغوط ومسؤوليات الحياة.

وذكرت المدربة التربوية أن هناك بعض التعليمات التي يجب على الأم عملها مع الطفل خلال المذاكرة حتى يكون الأمر أفضل كما يلي.

كيفية جعل الطفل يلتزم بواجباته اليومية

- من أول التحاق الطفل بالمدرسة، والحصول على الواجب يجب تعليمه كيفية الاعتماد على نفسه ولا يعني ذلك تركه بمفرده، ولكن العمل على تشجيعه ومتابعته والصبر عليه وتحفيزه.

- الأهم من الدرجات هو أن الطفل يتعلم طريقة المذاكرة ويفهم أبعاد مسؤوليته.

- وأشارت المدربة التربوية إلى أنه إذا لم تبدأ الأم بهذا الفكر أو الطريقة مع الطفل، فلن توجد مشكلة، ولكن الأمر سيحتاج اتفاقات وصبر بشكل أكبر كلما الوقت.

- يجب مساعدة الطفل في وجود حلول بديلة، ولا تعمل الأم على إعطائه الحلول، كونها ببساطة ستجده يرفضها ويقاومها، وذبك هو أساس مشاكل المذاكرة، بحسب وصف هايدي المصري: «خلي الطفل يشعر ويفهم أن درجاته ليه و اسأله عن شعوره في أوقات الدرجات العالية أو القليلة».

مدربة تربوية: مدح مجهود الطفل مهم جدًا

- مساعدة الطفل على فهم أنها قضيته هو، وذلك يعني متابعته ولكن من بعيد.

- تعليم الطفل من المواقف والأخطاء، موضحة المدربة التربوية: «انتهز المواقف فرصة علشان ابنك/بنتك يفهم هدف ومعني وقيمة».

- مدح المجهود وليس النتيجة فقط.

- الاستمرار والتكرار مهم جدا خاصة مع موضوعات صعبة مثل المذاكرة.