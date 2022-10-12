الامارات | طفلة في إسبانيا تخضع لأول عملية زرع أمعاء في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضعت طفلة تبلغ 13 شهراً لأول عملية زرع أمعاء تُجرى في العالم أُخذت من شخص توقف قلبه عن الانقباض، على ما أفادت السلطات الصحية الإسبانية.

وأعلنت السلطات الصحية في منطقة مدريد في بيان أمس، أنّ مستشفى لاباز نجح في إجراء "أول عملية زرع أمعاء في العالم بعدما تبرّع بهذا العضو شخص توقف قلبه عن الانقباض".

وأوضحت السلطات أنّ الطفلة إيمّا "خرجت من المستشفى وموجودة حالياً في منزلها مع والديها أنّا ودانيال وهي في حال ممتازة".

ويجري التبرع بأعضاء المرضى الذين تتوقف قلوبهم بعد وفاتهم. وأوردت السلطات أنّ هذه التقنية تتيح "بعد الحصول على شهادة وفاة الشخص، الاحتفاظ بالأعضاء من طريق ضخ الدم الممزوج بالأكسجين فيها".

وأكدت أنّ هذه التقنية "لم تُستخدم قبل اليوم مطلقاً للأمعاء باعتبار أنها غير مناسبة لها، رغم وفاة 30% من المرضى المُدرجة أسماؤهم على قائمة الانتظار".

وأجرت فرق عدة في المستشفى الواقع في العاصمة الإسبانية بحوثاً وتجارب مدى ثلاث سنوات لإثبات أنّ عملية الزرع هذه قابلة للإجراء.