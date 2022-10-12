"لهدف ما".. مواليد 4 أبراج "حبهم مزيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك بعض الأشخاص التي تستطيع أن تزيف مشاعرها وتخدع من حولها، للوصول لأهداف معينة، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على مواليد الأبراج.

برج السرطان

نظرًا لطبيعتهم المترددة، قد يظهر على مواليد برج السرطان بعض المشاعر المزيفة حتى يتمكنوا من التأكد من طبيعة مشاعرهم، أو لمعرفة أمر ما قبل الالتزام بشكل رسمي تجاه شخص ما، وذلك وفقًا لما ذكره موقع pinkvilla.

برج العذراء

بالرغم من أن مواليد برج العذراء يتميزون بأنهم يأخذون جميع الأمور على محمل الجد، فإنهم قد يتلاعبون بمشاعرهم تجاه بعض الأشخاص لأمر ما، وغالبًا ينتج هذا السلوك عن الشباب المراهقين أكثر.

برج القوس

قد ينجذب مواليد برج القوس إلى المظهر الخارجي لشخص ما، ولكن دون الشعور بمشاعر حقيقية تجاهه، لذا قد يقوم بتزييف مشاعر الحب وإظهار مشاعر عميقة على عكس ما يشعرون به لهدف ما في عقولهم.

برج الحمل

يعتبر مواليد برج الحمل من أكثر الأشخاص الأنانية، لذا يجعلهم ذلك في تزيف مشاعر حبهم، حتى يتمكنوا من تحقيق بعض المكاسب الخاصة بإرضاء أنانيتهم.

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