لا تشرب الشاي بعد هذه الأطعمة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يتناول الأشخاص الشاي بعد الأطعمة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناوله بعدها.

هناك قائمة بالوجبات التي يجب تجنبها عند شرب كوب شاي ساخن، وذلك وفقًَا لما ذكره india، وتتمثل فيما يلي :

الطحين

الطحين من الأطعمة الإضافية إلى العديد من الوجبات، وعادة ما يكون من الوجبات الخفيفة مصنوعة من الدقيق.

وتناول الشاي بعدها له آثار جانبية على صحتك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تسبب لاحقًا الإمساك والحموضة.

الخضروات الخضراء

يمكن للمركبات الموجودة بالشاي أن ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه داخل الجسم، حيث يحتوي على مركبات تسمى العفص والأكسالات والتي يمكن أن تمنع امتصاص الحديد وخاصة الحديد النباتي، ما يؤثر على الحديد الذي يحتاجه الجسم.

الليمون

تناول الحمضيات ومنها الليمون، ومن ثم تناول الشاي بعدها ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، ومنها الشعور بالانتفاخ.

الكركم

تجنب شرب الشاي بعد الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكركم، حيث يمكن للعناصر الكيميائية الموجودة في الشاي والكركم أن تضر بصحة الجهاز الهضمي.

المكسرات

يمكن أن يكون تناول الشاي بعد المكسرات له آثار خطيرة على الصحة، حيث يمكن أن يمنع المركب المسمى التانين الموجود في الشاي امتصاص العناصر الغذائية عند تناوله مع المكسرات.

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