منها تضخم البروستاتا.. كثرة التبول عند الرجال علامة على هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعاني بعض الرجال من كثرة التبول دون الاهتمام بأنه قد تكون علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية الخطيرة، ومنها:

التهابات المسالك البولية

تعد من العدوى الشائعة جدًا في المثانة، حيث يصنف التهاب المسالك البولية إلى نوعين المسالك البولية العلوية (التي تؤثر على الحالب او الكلى) والمسالك السفلية (التي تؤثر على المثانة أو الإحليل)، وبجانب التبول بكثرة هناك بعض الأعراض المصاحبة، ومنها التبول المؤلم، والإحساس بالحرقان أثناء التبول، والألم في أسفل البطن، وفي بعض الأحيان خروج الدم في البول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ckbhospital.

تضخم البروستاتا

قد يكون التبول المتكرر علامة على حدوث تضخم بالبروستاتا، التي ترتبط بالعمر بنسبة كبيرة، وعادة ما يحدث بها نمو غير طبيعي للبروستاتا، حيث يبدأ في الضغط على مجرى البول ويؤدي إلى ضعف المثانة، ومن الأعراض الشائعة لها إلى جانب التبول المتكرر، الشعور بأن المثانة ممتلئة حتى بعد التبول مباشرة، وضعف تدفق البول، واضطراب تدفق البول، مع العلم أن تجاهلها قد يتسبب تفاقم الأمر والإصابة بسرطان البروستاتا.

حصوات المثانة

حصوات المثانة عبارة عن رواسب صلبة صغيرة من المعادن تتشكل داخل المثانة، وتحدث هذه الحالة عندما تتبلور المعادن الموجودة في البول وتتجمع معًا، كما تعد التغيرات في لون البول وخروج الدم، واضطراب التدفق وزيادة الرغبة في التبول من الأسباب الشائعة لحصوات المثانة.

التهاب البروستاتا

تقع غدة البروستاتا أسفل المثانة مباشرة، وهي مسؤولة عن إنتاج السائل المنوي، كما أن التهاب البروستات هو حالة تؤدي إلى تضخم غدة البروستات وأنها حالة شائعة تؤثر في الغالب على صحة الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

سلس البول

سلس البول هو عدم القدرة على حبس البول مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسرب لا إرادي، أي هو فقدان السيطرة على المثانة، وعادة ما يختلف سلس البول بشكل كبير عن كثرة التبول ويرتبط سلس البول بتسريب البول بينما يرتبط التبول المتكرر إلى زيادة الرغبة في التبول.

داء السكري

يتسبب زيادة مستويات السكر في الدم، إلى زيادة عمل الكليتين لتصفية السكر الزائد من الدم، و في بعض الأحيان، لا تستطيع الكلى العمل بشكل صحيح بسبب إفراز الجلوكوز الزائد من الجسم عن طريق البول، كما يمكن أن يؤدي إفراز السكر أيضًا إلى الجفاف.

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