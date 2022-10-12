كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لقي طفلان مصرعهما وأصيبت والدتهما بجروح خطيرة بعد أن تعرضوا لهجوم من كلببين في منزلهما في ولاية ويست تينيسي الأمريكية.

وأصيبت الأم كيرستي بينارد البالغة من العمر 30 عامًا، بجروح خطيرة بعد قيامها بحماية طفلها البالغ من العمر 5 أشهر ويدعى هولاس دين، وطفلتها ليلي جين البالغة من العمر عامين من هجوم الكلبين.

وقال جيف جيبسون عم كيرستي :"لقد وضعت جسدها فوق طفلتها ليلي في محاولة لحمايتها بعد هجوم الكلبين الذي استمر حوالي 10 دقائق".

وتابع جيبسون: "عانيت بينارد من كمية لا حصر لها من العض والجروح الخطيرة على جسدها بالكامل، بما في ذلك وجهها"، وفقا لموقع "usatoday" وصحيفة "thesun".

وقال مسؤولون، تم وفاة الطفلين ووالدتهم نُقلت إلى مستشفى في حالة حرجة.

وأضاف جون موريس، مسؤول الإعلام في ويست تينيسي: "القضية لا تزال قيد التحقيق".

وقالت كيلسي كانفيلد، أقرب صديقة للأم، لشبكة فوكس نيوز، إن العائلة امتلكت هذه الكلاب لأكثر من ثماني سنوات دون وقوع أي حادث عنيف.