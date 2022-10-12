فيروس الروتا للأطفال في الشتاء.. اعرفي الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث العديد من الأمهات حاليًا، عن أعراض فيروس الروتا للأطفال في الشتاء، وهو ميكروب يأخذ نفس أعراض النزلة المعوية إلا أنه أشد، خاصة أنه يسبب التهاب المعدة والأمعاء، فضلًا عن الإسهال الشديد والقيء، وذلك بين الرضع والأطفال أقل من الخمس سنوات.

وعادًة ما ينتشر فيروس الروتا عند الأطفال بين 4 أشهر حتى 3 سنوات، في فصل الشتاء، خاصة بسبب التواجد بالحضانات.

ما هو فيروس الروتا؟

وأوضح الدكتور محمد قطب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، فإن فيروس الروتا، ربما ينتقل أحيانًا من اليد إلى الفم، ومن خلال وضع الطفل يده في فمه بعد لمس شىء ملوث، ما يسبب الفيروس حالات الإسهال الشديد والقىء وارتفاع درجة الحرارة الأطفال.

أعراض فيروس الروتا للأطفال

وعن أعراض فيروس الروتا للأطفال، وفقًا لما ذكره أخصائي طب الأطفال لـ «هُن»، تكمُن في الآتي:

- القىء المتواصل لمدة من 3 إلى 8 أيام.

- الإسهال الشديد.

- الإسهال المائي.

- صعوبة في التنفس.

- أعراض البرد والكحة.

- آلام شديدة وحادة في البطن.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39.5 أو أكثر.

- وجود دم في براز الطفل.

- خسارة الوزن.

- ظهور أعراض الجفاف على الطفل.

- الإحساس بالنعاس.

- برودة الجلد وجفافه.

- العطش الشديد.

علاج فيروس الروتا

وفقًا لما ذكره الطبيب، هناك العديد من المضاعفات الخطيرة، التي قد تصل إلى الموت، حال عدم التدخل السريع لعلاج المرض، التي تكون كالآتي:

- ضرورة تناول التطعيم.

وهناك نوعان من تطعيمات الروتا، الأول يحصل عليه للأطفال في أول شهرين، والثاني من 3-4 شهور، ولا يأخذه الأطفال بعد تجاوز الـ 4 شهور.

- تناول الأطعمة المسلوقة مثل البطاطس، وشربة الخضار، والجزر المسلوق

- ضرورة غسل اليدين

- الإبتعاد عن أي مصاب بالعدوى.

- منع حدوث الجفاف، وذلك بشرب السوائل، وتناول محلول الجفاف.