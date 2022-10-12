هل ضيق التنفس من علامات الحمل بتوأم؟.. استشاري يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأسئلة تدور في ذهن الأمهات في أثناء الحمل التي تتعلق بالأعراض التي تشير إلى الحمل في توأم، لذا تجد السؤال الذي يتردد على أسنة السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، هل ضيق التنفس من علامات الحمل بتوأم؟، وتطرحه بعض السيدات أيضًا خلال الاستفسارات والاتصالات الهاتفية عبر البرامج المختلفة التي تتعلق بالصحة والأمومة والطفولة.

هل ضيق التنفس من علامات الحمل بتوأم؟

«هل ضيق التنفس من علامات الحمل بتوأم؟»، كان ذلك السؤال الشائع بين الأمهات فيما يخص الأعراض والعلامات التي تخص بالحمل، التي أجاب عليها، الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، خلال حديثه لـ«هُن»، إذ يقول: «العلامات التي تشير وتنذر بحدوث الحمل في الطبيعي، تتمثل في الإصابة بالصداع والدوران، تورم الثديين والإحساس بألم فيهما، تقلب المزاج والرغبة في البكاء طوال الوقت، الغثيان مع القيئ، الإمساك، وفيما يخص علامات الحمل بتوأم يكون الشعور بالغثيان في وقت الصباح، توسع الرحم بما لا يتناسب مع عمر الحمل، الشعور بالجوع أكثر من المعتاد، وتقلب الشهية للطعام، والحساسية تجاه بعض الروائح والأطعمة، بخلاف آلام في أسفل الظهر، والأرق وقلة النوم وعسر الهضم».

أسباب ضيق التنفس عند الحامل

وتابع استشاي النساء والتوليد: «الشعور بضيق التنفس من الطبيعي والشائع خلال المراحل الأولى من الحمل، نتيجة ارتفاع هرمون البروجسترون، وتختلف شدتها بفعل استجابة الرئتين للهرمون، بسبب الضغط على الحجاب الحاجز، وهو ما لا يمكن الجزم به بأنه يشير إلى الحمل بتوأم، كونه من الأسباب والأعراض الأساسية في الحمل، إذ تختلف شدة الأعراض من سيدة لأخرى خلال شهور الحمل».