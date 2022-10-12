غذاء الدماغ.. طعام شهير يقاوم الإجهاد والتوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

الأسماك البحرية تحتوي على أوميجا-3 أحد المغذيات الدقيقة المهمة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي.

والأسماك البحرية بحسب الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميجا-3 الدهنية.

ويقول، "يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميجا 3 ، الموجود في الأسماك البحرية. كما يمكن استخدام أحماض أوميغا 3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتانو تناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي".

ويشير الخبير، إلى أن أحماض أوميغا-6 الموجودة في زيت عباد الشمس والذرة والحلويات، تستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكن استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

ويقول، "إذا أردنا أن نكون أكثر مقاومة للتوتر، فمن الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند".