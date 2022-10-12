«هند» نظمت نشاطا طلابيا بدعم من «TED» العالمية: واجهت الضغوط وحلمي أثر طيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحفيز زملائها على الاندماج فى الفعاليات المختلفة، بعيداً عن المذاكرة، ودعمهم على تطوير قدراتهم، هدف سعت إلى تحقيقه هند أبوالعيون، 16 عاماً، من خلال تنظيم نشاط طلابي، بدعم من منظمة TED العالمية، التي تهدف إلى تطوير عقول الجيل الجديد من طلاب المرحلة الثانوية والجامعية.

«هند» قررت تنظيم TEDx لمنح الطلاب فرصة

خطرت فكرة المشروع ببال «هند» حين شعرت أن طلاب الثانوية العامة في مصر يستحقون فرصاً أكبر، مقارنة بأقرانهم في الخارج: «قررت أعمل TEDx، وده نشاط طلابي يمنح الطلاب فرص التعبير عن مواهبهم المختلفة، سواء في الكتابة أو الغناء أو العزف وغيرها، وتقديمها في حفل ختامى من المقرر أن يكون في يوم الجمعة المقبل على خشبة المسرح أمام الحضور».

وكانت «هند» أرسلت للمنظمة العالمية طلب الرخصة لتنفيذ النشاط داخل مدرستها، وبعد شهرين من القبول فتحت باب التقدم أمام أقرانها: «اتقدم حوالي 600 طالب من مدارس مختلفة، وبعد المقابلة الشخصية اخترنا 150 فقط، وكنت سعيدة بتأسيس أول نشاط طلابي مرخص من منظمة أمريكية وعالمية».

تتابع «هند» أن هدفها الأساسي مساعدة الطلاب على تطوير أنفسهم والتعرف عليها أكثر وتنمية مهاراتهم، من خلال الاستعانة بفريق من الأساتذة والمتخصصين: «واجهت ضغوط في الأول، بس كنت مبسوطة إنى قادرة أعمل كل ده في سن صغيرة، وأخدت خبرة ومستوايا اتطور».

شاركت «هند» في أكثر من مسابقة وفازت في إحداها بعد تأهلها لتمثيل بلدها في المعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا: «كنت كمان ضمن فريق بيمثل مصر في مسابقة nuclear physics تبع CERN، بس للأسف خرجت في التصنيف النهائي، ودخلت مسابقات في مجالات متنوعة، ماكنتش بكسب فيها بس بتعلم، وحلمي أسيب أثر طيب حتى لو في حياة شخص واحد».