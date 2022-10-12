أقنعها بحاجته للمال حتى يعود من الفضاء.. عملية نصب غريبة تتعرض لها سيدة ستينية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بفضل استخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بات من السهل للغاية إخفاء هوية الشخص إذا رغب في ذلك، حيث يمكن للمرء أن يكون أي شيء يريده وهذا يؤدي إلى زيادة الجرائم الإلكترونية وخداع الآخرين، وهو مل تعرضت له مؤخرًا، امرأة يابانية بعد أن تم النصب عليها في مبلغ نقدي بالغ.

علاقة حب وهمية

وكشفت السيدة البالغة من العمر 65 عامًا، أنها تعرفت على شاب منذ فترة من خلال خاصية الدردشة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وسرعان ما انجذبا إلى بعضهما البعض، حيث كشف لها أنه روسي الجنسية ويعمل كرائد فضاء بمحطة الفضاء الدولية، وذلك وفق ما ذكر تليفزيون «أساهي» الياباني.

وتابعت السيدة الستينية موضحة أنه بات يرسل لها العديد من الصور وهو مرتدي بدلة رائد الفضاء، وذلك أثناء تواجده خارج الغلاف الجوي بالمحطة الدولية للفضاء، زاعمًا لها أنه يحتاج إلى مبلغ مالي كي يتمكن من الهبوط إلى الأرض ويقابلها للزواج منها.

بعد مرور بعض الوقت، أخبر الرجل هذه المرأة اليابانية التي لم يتم ذكر اسمها أنه يحبها ويريد الزواج منها، ليس ذلك فحسب، بل أنه أخبرها أنه يريد الانتقال إلى اليابان حتى يتمكنا من بدء حياتهما الجديدة معًا.

الحصول على مبلغ مالي ضخم

حالة من الخداع تعرضت لها السيدة الستينية، وذلك بعد أن أرسلت 27 ألف جنيه إسترليني للرجل الروسي، أي ما يعادل نحو 600 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن أخبرها أنه بحاجة إلى المال لتغطية تكلفة صاروخه ورسوم الهبوط للعودة إلى الأرض حتى يتمكن الزوجان من العيش معًا وإتمام الزيجة.

وسرعان ما اشتكت الستينية الذين باتوا يحققون في الأمر، والمحاولة في الوصول لهوية الشخص المجهول.