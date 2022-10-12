الألوان الصارخة.. هل تليق بك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تتربع الألوان الصارخة كالأحمر الناري والأصفر الليموني والأخضر العشبي على عرش الموضة النسائية في خريف وشتاء 2022-2023 لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وقالت الستايلست الألمانية سيلفيا إبنر إن الألوان الصارخة لا تناسب بعض النساء، في حين تبدو رائعة مع نساء أخريات.

ولمعرفة ما إذا كان اللون الصارخ مناسبا أم لا، أوصت إبنر عند تجربة القطعة المرغوبة بالبحث عن مرآة بالقرب من النافذة، وإلى جانب وضع القطعة المختارة بالقرب من الجسم ينبغي وضع قطعة أخرى ذات لون مغاير أمام الجسم.

ومن خلال تغير الألوان يمكن للمرأة معرفة ما إذا كان اللون يناسب بشرتها أم لا؛ فإذا بدت البشرة شاحبة وملامح الوجه حادة، فإن اللون يكون غير مناسب. أما إذا بدت البشرة نضرة وملامح الوجه رقيقة، يكون اللون مناسبا.