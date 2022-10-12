أسماء المكياج.. تعرفي عليها بالصور واستخداماتها المختلفة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يزداد يوميا اهتمام الفتيات بالمكياج وكيفية وضعه والطريقة الصحيحة حيث إنه مهم للمناسبات والخروجات المختلفة وأصبحت الموضة مرتبطة بوضع مكياج، وعكس السابق أصبحت هناك أنواع وأشكال كثيرة من مستحضرات التجميل والمكياج والتي يتسعرض أبرزها التقرير التالي بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في الستايل والموضة.

أسماء المكياج مع الصور

واحد من أهم مكونات المكياج هو الكونسيلر أو خافي العيوب، حيث يمكنك وضعه فقط مع أحمر الخدود والروج، وخافي العيوب أقوى في ملمسه من كريم الأساس وتغطيته أعلى وملائم لمنطقة تحت العينين وحول الفم لكثرة تصبفات في تلك المناطق.

كريم الأساس أو الفونديشن وهو ما يوضع في الوجه كاملا ويجب اختياره نفس لون البشرة أو أغمق درجة واحدة لتجنب المظهر غير المتناسق ويتنوع بين تغطية خفيفة متوسطة لعالية، وهو ما يخفي كل عيوب البشرة.

مصحح الحواجب كذلك أصبح من أهم مكونات المكياج نظرا لأن خطوط الموضة كلها تتجه للحواجب العريضة الثقيلة لذا أصبح مصحح الحواجب الذي يظهرها دون تعرجات أو مناطق فارغة وهو إما قلم أو بودرة أو كريمي.

أحمد الخدود، معروف منذ الأزل وهو وضع حمرة على الخدود وألوان الموضة فيه هي البنيات والخوخي وليس الأحمر أو الفوشيا، ومعروف أيضا باسم البلاشر.

الآي شادو كذلك معروف أو ظلال العيون وتوضع في الجفن العلوي أو على خط الرموش في الأسفل وتعطى مظهرا رائعا ويفضل أن تكون ملائمة مع الملابس.

الماسكرا وهي ما تظهر الرموش بشكل طبيعي دون استخدام رموش صناعية رائعة مع الاي شادو الفاتح وتوضع من أسفل الرمش لأعلاه.

آي لاينر يحدد العيون بشكل رائع وهو شائع الاستخدام وهو كذلك ليس بديلا للكحل فالكحل يوضع داخل العين بينما الآي لاينر خارجها وممنوع وضعه بالداخل، وكل تلك الأمور تندرج تحت بند مكياج العيون.

الكونتور وهو تكنين جديد يعتمد على تحديد شكل الوجه ونحته باستخدام المكياج ودرجات متفاوتة من ألوان الجسم بين البيج والبني الداكن، وهو ما يفعله عادة خبراء المكياج لأنه يجب أن يندمج جيدا مع الوجه وهو كريمي أو بودرة.

الهايلايتر، ويستخدم لإنارة مناطق محددة في الوجه بداية من الجبهة والخدين وحتى الذقن وتلك الإنارة تبرز تلك المناطق وبالتالي يحدث ملائمة وشكل نهائي رائع وهو جليتر صغير للغاية يوضع بواسطة فرشاة معينة.

أنواع المكياج

أنواع المكياج كثيرة ومتشعبة ويجب اختيار ما يلائم بشرتك ودرجتها وشكلها، وكذلك هناك مستحضرات تجميل يمكن استخدامها بدلا من المكياج مثل المرطب والسيروم فيجعل بشرتك لا تحتاج إلى مكياج.

هناك أيضا أنواع رخيصة من المكياج يجب تجنبها تماما وعدم استخدام سوى الماركات المعروفة الغالية كي لا تضرين بشرتك.

نصائح قبل إستخدام المكياج

غسل الوجه جيدا بالغسول الملائم لنوع البشرة.

وضع مرطب قوي وتركه عدة دقائق.

وضع برايمر لتجهيز البشرة للمكياج وهو مهم لغلق المسام.

ثم بعد ذلك كريم الأساس ثم الكونسيلر ومكياج العيون وهكذا حتى الانتهاء من خطوات وضع المكياج.