فوائد عصير الليمون قبل النوم.. يساهم في فقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الليمون واحدًا من العناصر الغذائية المهمة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها في مختلف الوصفات سواء أكانت مادة مضافة للطعام، أو شرابًا، أو مقطعة لشرائح واستخدامها بالأكلات بأنواعها، لكن هناك من يحرصون على تناوله في الليل، لذلك عادة ما تأتي التساؤلات نحو التعرف على فوائد عصير الليمون قبل النوم.

وللتعرف على فوائد عصير الليمون قبل النوم، أوضحت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد بحوث التكنولوجيا والغذاء، أن لعصير الليمون العديد من الخصائص الصحية المهمة لصحة ومناعة الجسم.

فوائد عصير الليمون قبل النوم

وقالت خبيرة التغذية العلاجية، إن فوائد عصير الليمون قبل النوم متعددة، والتي تتمثل في:

1- غني بفيتامين «سي»، التي تقوي مناعة الجسم.

2- يحسن عصير الليمون من مستوى حرق الجسم للدهون.

3- مهم لعلاج نزلات البرد.

ونصحت خبيرة التغذية، بأنه يفضل عند تناول الليمون في الليل أن يكون مخففًا، ولا يتم إضافة السكر له.

ووفق ما ذكر موقع wellandgood العالمي، أن تناول عصير الليمون ليلًا فوائد أخرى، حيث أنه يساعد في تقليل التوتر وتحسين عملية النوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون بمثابة بديل صحي للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

فوائد عصير الليمون للدم

كما كشفت خبيرة التغذية العلاجية أن فوائد عصير الليمون للدم، تتمثل في احتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة، والتي تعمل على مواجهة الشوارد الحرة، ما يساهم في مواجهة الأمراض، كما أنه يحسن من مقاومة الجسم للالتهابات والفيروسات، ويعزز من عمل كفاءة الجهاز المناعي.

فوائد الليمون للمرأة

أما بالنسبة لفوائد الليمون في المرأة، فقد كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، أن الليمون يعد مفيدًا للنساء على وجه خاص، إذ أنه يعزز من عملية الترطيب، لمساعدته في منع تعرض البشرة للجفاف.

كما أن تناول الليمون يحسن من الحالة المزاجية، إلى جانب احتواءه على عنصر الكولاجين المهم لصحة البشرة.

كما يحتوي كوب من 48 جرام ليمون مخفف بالماء على العناصر الغذائية الآتية:

- 10.6 سعر حراري.

- 18.6 ملليجرام من فيتامين «سي».

- 9.6 ميكروجرام من حمض الفوليك.

- 49.4 ملليجرام من البوتاسيوم.

- كما يحتوي على نسب من الحديد، وفيتامين «ب».

أضرار شرب الليمون قبل النوم

وإلى جانب فوائد المتعددة، إلا أن لشرب الليمون قبل النوم بعض الأضرار الصحية، خاصة لأصحاب بعض الأمراض، وهو ما أوضحته الدكتورة مروة شعير.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلا أن شرب الليمون قبل النوم يمثل خطرًا على من يعانون من ارتجاع المريء، وكذلك أصحاب التهابات جدار المعدة، لأنه يعد من الحمضيات التي تزيد من المعاناة مع هذه الأمراض، ويسبب شعورًا بالآلام.

كما أضافت صحيفة insider البريطانية، أنه نظرًا لأن الليمون شديد الحموضة، فإن التعرض المتكرر لتناوله يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ويؤدي إلى ظهور تقرحات الفم، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، لذلك يجب أيضًا تجنب تنظيفها بالفرشاة مباشرة بعد تناول ماء الليمون.

الشعور بالصداع النصفي قد يكون واحدًا من الآثار الجانبية أيضًا لتناول عصير الليمون كثيرًا، حيث توصلت بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بين الصداع النصفي والحمضيات، فالليمون والبرتقال تحتوي على مواد أحادية الأمين، وهي مرتبطة بظهور الصداع مقارنة بالفواكه الأخرى.

وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين ماء الليمون والصداع، إلا أنه هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن، وقد يتناولونه كمحفز للعلاج.