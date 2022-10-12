كيف تتعاملين مع زوجك العصبي؟.. «خليكي إيجابية وإدي له ثقة في نفسه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التعامل مع الزوج العصبي يكون من الأشياء الصعبة على الكثير من الزوجات تحملها والتعامل معها، فإنه لا يستطيع التحكم في انفعالاته، لكن بحيل كل زوجه وهدوئها يجعلها قادرة على التعامل معه بسهولة، وسوف نقدم لكِ بعض النصائح التي ستساعدك على التعامل مع الزوج العصبي، ومنها تحكمك في لغة صوتك في التعبيرعن غضبك بشأن عصبية زوجك بدون أي تعدي في الحدود الأدبية وتجنبًا للوصول لمرحلة لا تفضليها، هي من إحدى نصائح الإعلامية رضوى الشربيني، ببرنامجها «هي وبس»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

وتكون عصبية الزوج لها أسباب عديدة، أوضحتها اللايف كوتش، نرمين البحيري، في برنامج «هي وبس»، «في الأغلب ممكن أن تكون تلك العصبية طابع شخصي منذ الصغر وعدم مقدرة الزوج على التحكم بها، وفي هذه الحالة يحتاج الزوج إلى العلاج من العصبية، وممكن أن يكون هناك جزء داخل الزوج يشعره بالنقص تجاه شيء ما أو عدم الاطمئنان تجعله عصبيًا، كما أن لغة الجسد غير اللائقة والصوت العالي ممكن أن تكون سببًا في ذلك، وممكن تكون العصبية ناتجة عن احتياج ما سواء كان اهتماما أو الشعور بالجوع، ويمكن أن يكون نتيجة لضغوط أو مشاكل يتعرض لها في عمله، تناول الأدوية لزوجك وهو مريض، ممكن أن تكون سببًا في عصبيته».

وللتغلب على ذلك على الزوجة أولًا أخذ وقت كافٍ مع نفسك لمعرفة كيفية التعامل مع تلك العصبية، بتهدئة نفسها وبعمل بعض التمرينات، والتي تكون أسهلها التنفس أثناء التعامل مع الزوج العصبي إلى التعود عليها، فيكون تأثيرها فعالًا عليك؛ لأن التنفس يرسل إشارات للعقل بوجود أوكسجين بالجسم بكمية كافية تهدئك تمنع شعورك بالقلق، ومن المهم أيضًا أن تجعلي تفكيرك فيما بعد لاتخاذ قراراتك والتعامل معها أفضل من أن تتذكر مشكلاتك التي مررت بها.

وهذا التمرين سيساعدك على التعامل مع زوجك العصبي بالاهتمام والنظر إلى احتياجاته، والابتعاد عن التصرفات والأشياء التي تثير غضبه، كما إنها ممكن أن تلفت انتباهه بغضبها بإرسال رسالة له وتخبرها فيها عن احتياجها، وذلك للعمل على راحته، إلى جانب أنها تصون نفسها من أي شيء يهينها، وعند ملاحظتها مروره بضغط ما تسأله عن سبب هذا الضغط وتدعمه في تلك الفترة بلطف حتى يكون بخير، واتباعك لهذا يجعلكما راضيين عما تمران به سويًا بدون شعوره بأي عصبية.

ما هي نقطة ضعف الرجل العصبي؟

نقطة ضعف الرجل العصبي هي انتقاده وشعوره بأنه شخص لا يوثق به، وهذا ما يثير غضبه أمام زوجته، حسب ما أوضحه استشاري الصحة النفسية، الدكتور أحمد عمارة في أحد لقاءاته مع برنامج «هي وبس»، «على الزوجة الابتعاد عن كل هذه الأشياء وفعل عكسها، وذلك بخلق أحاديث إيجابية معه وقضاء وقت لطيف معه، لأخذه بعيدًا عن عصبيته والتحكم في انفعالاتها والحفاظ على أنوثتها، كما عليها أن تدعمه وتعطيه الشعور بالثقة تجاهه، إلى جانب مشاركته مشاعره».

الزوج العصبي الحنون

الزوج العصبي الحنون يشعر بالندم بعد أخذ زوجته موقف منه بهدوء، ليذهب بعد ذلك إليها بلين ويعتذر لها عما بدر منه في حقها، وأشار أحمد عمارة إلى ذلك، بأنه من الجيد بعد كل خلاف بين الزوجين إذا تبادرت الزوجة بالمصالحة، فعلى الزوج أن يعطي لها هدية، وكذلك العكس.

صفات الزوج العصبي

ـ يحب السيطرة والتحكم، وذلك بتحديده وتنظيمه لكل شيء في منزله.

ـ الإهانه والتحقير، لا يقدر زوجته ودائم الانتقاد لها فيما تفعله.

ـ لا يتقبل النقاش وصعب التصالح، يكون متمسكًا برأيه ولا يعطي فرصة للآخر للحديث معه لأنه يرى أنه على صواب دائمًا.