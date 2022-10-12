ما هو الويج الذي تستخدمه السيدات؟.. استشرن خبيرة التجميل قبل الاستعمال

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

من حين لآخر تظهر بعض المصطلحات الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي عادة ما تكون غير شائعة، وتحدث حالة من التساؤلات نحوها منها ما هو الويج؟، الذي أثار فضول العديد من نشطاء منصة «فيسبوك».

وبحسب ما ذكره موقع webster العالمي، نكشف خلال السطور الآتية ما هو الويج؟، الذي بات يشغل مؤخرًا، تساؤلات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو الويج؟

يعرف الويج بالشعر المستعار أو ما تعرف بباروكة الشعر، إذ يستخدمها العديد من السيدات والفتيات لأغراض مختلفة، فيما بين التجميلية، أو المرضية كمن يعانون من تساقط الشعر إثر الإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض المزمنة الأخرى.

وعادة ما تختلف أنواع الويج أو الشعر المستعار، حسب نوع الشعر المستخدم في تصنيع الباروكة، إذ أن تكلفة باروكات الشعر البشري هي الأغلى، والتي عادة ما تصل إلى آلاف الجنيهات، لأنها تعد أفضل الأنواع المستعار جودة لذلك يمكن أن تكون التكلفة أعلى من بعض أنواع الباروكات الأخرى، لأنها تصمم من أنواع حقيقية للشعر.

كم من الوقت يدوم استخدام الويج البشري؟

باروكات الشعر البشري تقدم المظهر وكأنه يبدو طبيعًا، وعلى الرغم من أنها يمكن أن تكون الاختيار الأكثر تكلفة، إلا أنها مع الرعاية المناسبة تعد أيضًا هي الأكثر متانة، إذ يمكن أن يستمر استخدام باروكات الشعر البشري بين 1 و3 سنوات.

أما بالنسبة لغسل باروكة الشعر البشري الطبيعي، فإنه يمكن غسلها بالشامبو العادي، لكن لا يمكنك غسل شعر مستعار صناعي بالشامبو العادي، ولا يجب أيضًا غسل باروكة شعر بشري بالشامبو المصمم للشعر المستعار الصناعي.

وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند اختيار أفضل شامبو للويج المستعار، يمكن أن تكون بعض المواد الكيميائية سامة لشعر الإنسان، لذلك تتم التوصية من قبل خبراء التجميل بإجراء البحوث الخاصة بك عند اختيار المنتجات.