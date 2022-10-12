الامارات | حوار المستقبل في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت «الروبوت أميكا» محطة جذب في «منتدى دبي للمستقبل»، الذي ينظم في متحف المستقبل بمشاركة خبراء من حول العالم معنيين بمستقبل الأرض وتحديات العالم. وتتميز «أميكا» بإظهار تعابير وجه تحاكي التعابير البشرية، بالإضافة إلى حس فكاهة تمتعت به وهي ترحّب بزوار المنتدى، أمس.