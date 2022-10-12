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الامارات | حوار المستقبل في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حوار المستقبل في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكلت «الروبوت أميكا» محطة جذب في «منتدى دبي للمستقبل»، الذي ينظم في متحف المستقبل بمشاركة خبراء من حول العالم معنيين بمستقبل الأرض وتحديات العالم. وتتميز «أميكا» بإظهار تعابير وجه تحاكي التعابير البشرية، بالإضافة إلى حس فكاهة تمتعت به وهي ترحّب بزوار المنتدى، أمس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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