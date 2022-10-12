الامارات | ابن جرش: الفانتازيا ملح «ليلة مجنونة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر حديثاً للكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش رواية جديدة بعنوان «ليلة مجنونة» عن دار سويد للنشر والتوزيع.

وأوضح المؤلف أن روايته الجديدة - التي تقع في 176 صفحة - لعبت فيها الفانتازيا دوراً مهماً وشرعت فضاءات الخيال على مصراعيها، لكي يبعد من خلالها القارئ عن توقع الأحداث أو النتائج، مشيراً إلى أن الفانتازيا في «ليلة مجنونة» تشكل ملح طعام الرواية، إذ ترقى من الواقع المتخيل لتحقق أهدافها.

وقال: «الرواية تضيء على آمال الشباب وكفاحهم من أجل الكسب الشريف والعمل الذي يخدم الفرد والمجتمع في آنٍ معاً، ثم يبرز المعاناة التي تواجه الشاب منصور، بسبب الجشع والانحراف، وإغراءات المال، وغير ذلك».

وأضاف ابن جرش: «أمام هذه العوائق لا يستطيع الحب أن يزهر أو يتألق بغاية الخلاص، إما بسبب الصدمات المتكررة، مثل نكران الجميل، والهوى، والحقد، وإما بسبب الأمراض النفسية التي تتخصب في مثل هذه الأحداث».

وأكد أن «الرواية تستحق القراءة والتأمل والتفكير، وهذا الرأي لم ينشأ من فراغ، وإنما جاء بناءً على ما تتضمنه من بناء متسق وشخصيات مدروسة وأحداث لافتة وتشويق وإثارة».