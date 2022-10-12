الامارات | 17 مسابقة في مهرجان ليوا للتمور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان ومزاد ليوا للتمور، الذي ينطلق 15 الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن دورته الأولى ستشهد تقديم 122 جائزة بقيمة 3.5 ملايين درهم، موزّعة على 17 مسابقة رئيسة.

وتُعد مزاينة التمور المسابقة الرئيسة في المهرجان، إذ تتضمن ست فئات فردية (الفرض، الخلاص، الدباس، بومعان، الشيشي، وشوط السكري المفتوح).